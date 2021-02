Red Sparrow/ Su Italia 1 il film con Jennifer Lawrence (oggi, 24 febbraio 2021)

Red Sparrow va in onda su Italia 1 di oggi, mercoledì 24 febbraio, a partire dalle ore 21:20. La pellicola è stata prodotta nel 2018 negli Stati Uniti d’America da diverse case cinematografiche e la distribuzione soprattutto in Italia è stata curata dalla Twentieth Century Fox. La regia del film porta la firma di Francis Lawrence con soggetto tratto dal romanzo Nome in codice Diva scritto dall’ex agente della CIA Jason Matthews. La sceneggiatura è stata poi rivista e adattata per la versione cinematografica da Justin Haythe e Andrew Buzolic, il montaggio è stato eseguito da Alan Edward Bell, il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato a Jo Willems e la scenografia è stata firmata da Maria Djurkovic. Nel cast sono presenti tra gli altri Jennifer Lawrence, Joel Edgerton, Matthias Schoenaerts, Charlotte Rampling, Mary-Louise Parker, Jeremy Irons e Ciaran Hinds.

Red Sparrow, la trama del film

In Red Sparrow ci troviamo sul territorio dell’Unione Sovietica, con una donna che nel corso della propria vita ha visto sprecare il suo enorme talento di ballerina del teatro Bolshoi di Mosca. Infatti, la sua carriera è stata bruscamente e tragicamente interrotta per delle questioni legate alla propria famiglia e alle esigenze del suo Paese, tant’è che viene costretta di fatto ad arruolarsi in una delle scuole statali per Sparrow. È stata vittima di un è vero e proprio ricatto con l’obiettivo di indirizzarla a un corpo speciale del servizio di intelligence internazionale russo come una sorta di servizio segreto che doveva permettere all’ Unione Sovietica di contrastare le politiche espansionistiche del mondo occidentale e di mantenere il controllo politico all’interno della nazione.

L’obiettivo per il quale la donna è stata arruolata in questo corpo speciale dei servizi segreti russi, riguarda l’esigenza di dover individuare e trasformare giovani uomini e donne in assassini seducenti e pronti a tutto pur di portare a termine il proprio compito. Dopo aver affrontato un durissimo e spesso umiliante addestramento, la donna viene assegnata a quello che è il suo primo incarico e deve occuparsi di un uomo di nome Nathaniel Nash.

In pratica, si tratta di un ufficiale della CIA che gestisce una talpa ad alto livello nelle gerarchie russe. Lei deve cercare di diventare amica di questo ufficiale della CIA per riuscire a scoprire l’identità della spia che si è inserita nel corpo di ufficiale dell’Unione Sovietica. Purtroppo i due si ritrovano a essere protagonisti di un’appassionante storia d’amore che poco si sposa con le problematiche in essere in quel particolare periodo nel mondo sovietico. La loro storia d’amore avrà delle ripercussioni drammatiche e si ritroveranno anche a dover fronteggiare inganni e minacce per le loro rispettive carriere e soprattutto questioni legate alla fedeltà nei confronti delle loro rispettive nazioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA