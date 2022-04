Red/ Su Italia 1 il film con Bruce Willis e John Malkovich

Red, il film di Italia 1 diretto da Robert Schwentke

Red andrà in onda oggi, lunedì 4 aprile, su Italia 1 a partire dalle ore 21.20. Il film è stato girato nel 2010 da Robert Schwentke, regista tedesco che debutta con il cortometraggio Heaven!. Inizia a farsi conoscere ad Hollywood nel 2005 grazie a Flightplan – Mistero in volo e procede con film quali Un amore all’improvviso, The Divergent Series: Insurgent e Snake Eyes: G.I. Joe – Le origini.

Delitto a Cognac/ Su Rete 4 il film con Éléonore Bernheim

Red si basa sull’omonimo fumetto DC Comics scritto da Warren Ellis e disegnato da Cully Hamner. La sceneggiatura è di Jon Hoeber e Erich Hoeber; la fotografia di Florian Ballhaus e le musiche di Christophe Beck. Nel 2013 è uscito il sequel del film, Red 2, diretto da Dean Parisot. Nel cast troviamo Bruce Willis, Mary-Louise Parker, Karl Urban, Helen Mirren, John Malkovich e Morgan Freeman.

Sceriffo senza pistola/ Su Rete 4 il film del grande Michael Curtiz

Red, la trama del film: paura per l’incolumità di…

Red ha per protagonista Frank Moses, ex agente della CIA in pensione. Nonostante l’uomo abbia una vita molto tranquilla e solitaria, ogni giorno sente per telefono Sarah, impiegata presso l’ufficio pensioni. I due si piacciono e dalle telefonate nasce una profonda amicizia. Una notte, un gruppo di malviventi cerca di fare irruzione a casa di Frank per ucciderlo. L’ex agente riesce a salvarsi ma è preoccupato per la sua incolumità e teme che lo sia anche Sarah. Decide quindi di raggiungerla e, contro la sua volontà, la porta via imbavagliata e legata.

Mission: Impossible - Rogue Nation/ Su Italia 1 torna Tom Cruise

Parallelamente William Cooper, agente della CIA, viene incaricato di uccidere Frank, che riesce a convincere Sarah ad aiutarlo a ricomporre la vecchia squadra pur di sopravvivere e scoprire chi lo vuole morto. Frank fa visita al suo mentore della CIA, Joe Matheson, che gli dà delle importanti informazioni su chi possano essere le persone che hanno cercato di ucciderlo. Cosa succederà? Frank e Sarah riusciranno a sopravvivere?

Il video del trailer “Red”













© RIPRODUZIONE RISERVATA