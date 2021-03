Red/ Su Italia 1 il film con Bruce Willis e Morgan Freeman (oggi, 15 marzo)

Oggi, lunedì 15 marzo, alle ore 21:20 andrà in onda su Italia 1 il film “Red”. Questa pellicola appartiene al genere azione e ha debuttato nei cinema internazionali nell’anno 2010. Il film è stato diretto dal regista tedesco Robert Schwentke, mentre la sceneggiatura è stata curata da Jon Hoeber e Erich Hoeber. Il cast del film comprende diversi attori molto noti nel panorama cinematografico internazionale come Bruce Willis, John Malkovich, Morgan Freeman, Helen Mirren, Karl Urban, Brian Cox e Mary-Louise Parker. La fotografia della pellicola è stata curata da Florian Ballhaus mentre le musiche sono state realizzate da Christophe Beck.

Red, la trama del film

Frank Moses (Bruce Willis), ex agente della CIA, vive a Cleveland dove conduce un’esistenza tranquilla. Ogni giorno si sente al telefono con la sua amica Sarah (Mary-Louise Parker). Un giorno, però, il suo passato torna a cercarlo e viene assalito da un commando. Frank rapisce Sarah, per proteggerla, e la porta a New Orleans dove vive il suo vecchio capo Joe Matheson (Morgan Freeman): qui scoprire che è stata la CIA a volerlo eliminare, temendo per le informazioni riservate di cui Frank è al corrente. I due si recano a New York per chiedere aiuto a Marvin (John Malkovich) e Gabriel (James Remar), anche loro ex agenti finiti nel mirino dell’intelligence. Al tema si unisce anche l’ex agente Victoria Winslow (Helen Mirren). Le indagini degli ex agenti li conducono alla villa del trafficante d’armi Dunning (Richard Dreyfuss).

