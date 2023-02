Red/ Su Italia 1 il film d’animazione della Summit Entertainment

Red, film di Italia 1 diretto da Robert Schwentke

Red va in onda su Italia 1 per la prima serata di oggi, domenica 19 febbraio, alle ore 21:20. La pellicola è stata prodotta negli Stati Uniti d’America nel 2010 dalla casa cinematografica Summit Entertainment in collaborazione con Bonaventura Pictures mentre la distribuzione delle sale cinematografiche in Italia è stata curata da Medusa Film.

La regia di Red è stata firmata da Robert Schwentke con soggetto tratto dalla graphic novel scritta da Warren Ellis e Cully Hammer mentre la sceneggiatura è stata riadattata da Jon Hoeber ed Erich Hoeber. Il montaggio è stato eseguito Thom Noble, le musiche della colonna sonora sono di Christophe Beck e nel cast figurano tra gli altri Bruce Willis, Mary-Louise Parker, John Malkovich, Morgan Freeman, Helen Mirren e Karl Urban.

Red, la trama del film

Passiamo a leggere la trama di Red. Frank è un ex agente della CIA che ha deciso di andare in pensione prima del dovuto e adesso si gode una vita tranquilla lontano da ogni clamore nella sua città natale ossia Cleveland. Questo momento di felicità però è destinato a durare non tantissimo perché un giorno riceve una telefonata da una strana donna di nome Sara la quale dice di essere impiegata presso l’ufficio pensionistico. I due si sentono praticamente ogni giorno grazie a delle scuse da parte di Sara e tra di loro sembra nascere del tenero. Tuttavia prima che questo rapporto possa diventare amore, l’uomo riceve una visita indesiderata di notte con degli assassini che buttano a terra la porta e cercano di ucciderlo.

Facendo leva sulle sue abilità di ex agente e con un pizzico di fortuna riesce a sopravvivere all’imboscata e si rende conto anche di essere stato sorvegliato e questo lo porta a considerare anche il pericolo a cui potrebbe essere sottoposta la stessa Sara. Frank, allora, si precipita a casa di quest’ultima e anche contro la sua volontà la porta via e la imbavaglia per poi spiegarle il tutto.

Nel frattempo alcuni agenti della CIA stanno organizzando un nuovo commando che possa uccidere l’uomo una volta per tutte. Sara, intanto, in un primo tempo era spaventata da quello che stava succedendo ma dopo aver conosciuto la verità, è quasi affascinata da una vita avventurosa ben differente dalla sua solita routine di impiegata dell’ufficio pensioni. Frank però, per sopravvivere, deve risalire alla vicenda e capire il motivo per cui riallaccia i rapporti con un suo ex compagno della CIA il quale gli fa presente che quella squadra di assassini qualche giorno prima aveva ucciso un giornalista del New York Times. A questo punto la loro avventura li porta a New York con i due che iniziano ad indagare su una lista tenuta nascosta dalla giornalista e che potrebbe far cadere molte teste della CIA per una missione in cui evidentemente lo stesso Frank è stato anche protagonista e suo malgrado testimone.

