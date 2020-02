Red/ Video, su Italia 1 il film con Bruce Willis e Morgan Freeman (oggi, 28 febbraio)

Red va in onda oggi, 28 febbraio, a partire dalle ore 21:20 su Italia 1. La pellicola ha debuttato nei cinema di tutto il mondo durante l’anno 2010. Il film appartiene ai generi azione e commedia. Il film è stato diretto da Robert Schwentke mentre la sceneggiatura è stata curata da Jon Hoeber e Erich Hoeber. Gli attori presenti all’interno del film sono molto famosi come ad esempio Bruce Willis, Morgan Freeman, John Malkovich, Mary-Louise Parker, Helen Mirren, Karl Urban e Richard Dreyfuss. La fotografia del film è stata realizzata da Florian Ballhaus mentre le musiche sono state curate da Christophe Beck.

Red, la trama del film

Ecco la trama di Red. Frank Moses è un agente della CIA ormai in pensione che vive da solo a Cleveland. Dopo una carriera trascorsa sull’orlo del pericolo, Frank finalmente vuole riposarsi e godersi gli ultimi anni della sua vita. L’uomo non ha molti rapporti sociali, a parte una donna di nome Sarah con la quale intrattiene un rapporto telefonico che nel corso del tempo sfocia in qualcosa di più di una semplice amicizia. Tuttavia, la routine di Frank viene interrotta una notte, quando un comando di assassini si avvicina alla propria porta con l’intento di ucciderlo. Frank però, grazie alla sua lunga esperienza riesce a scappare e si mette in salvo. Tuttavia, l’uomo sa di avere qualcuno alle costole pronto ad aspettare un suo passo falso per farlo fuori. Frank Moses decide quindi di riunirsi con alcuni suoi ex compagni di squadra, ormai tutti in pensione. Insieme scopriranno qualcosa che li accomuna, un segreto presente nel proprio passato che ora qualcuno che occupa una posizione molto in alto vuole coprire per sempre. Ad ogni modo, Frank ed i suoi amici sapranno difendersi al meglio, armandosi fino ai denti e smascherando coloro che sono dietro questo complotto.

Video, il trailer di Red





© RIPRODUZIONE RISERVATA