Si è tenuto a Milano, presso l'istituto Zappa, Redact-US: la lezione di giornalismo rivolta ai giovani del nostro inviato Gianfranco Fabi

È sempre interessante e costruttivo confrontarsi con i giovani sui temi legati all’informazione, soprattutto ora in un mondo che sta profondamente cambiando. Gli strumenti del comunicare non sono più quelli di una volta: i giornali sono profondamente in crisi, le edicole chiudono o sopravvivono solo se vendono giocattoli e figurine, sui social network predomina l’intrattenimento ed è difficile trovare garanzie di qualità e affidabilità.

Ma non viene a mancare la voglia di conoscere, di partecipare, di trovare nuovi itinerari per una comunicazione che sappia sfruttare le nuove strade che la tecnologia mette a disposizione, intelligenza artificiale compresa.

Nuovi itinerari che sono stati protagonisti dell’iniziativa “Redact-US”, promossa da Fondazione Lombardia per l’Ambiente in collaborazione con ToGether Associazione odv e il Sussidiario, alla quale ho partecipato portando la mia esperienza nel mondo del giornalismo ai giovani studenti dell’Istituto Zappa di Milano.

I giovani che hanno partecipato ai miei incontri hanno dimostrato un grande interesse nel seguire lezioni e spiegazioni, ma soprattutto nell’elaborare brevi saggi per sintetizzare, anche grazie a immagini, video e commenti, i concetti principali del sistema informativo attuale.

Grazie alle potenzialità di internet è possibile, infatti, non solo andare alla ricerca di dati e analisi, ma anche di realizzare elaborati più o meno sintetici capaci di illustrare sia le trasformazioni strutturali, sia i sentimenti e le emozioni che accompagnano ogni ricerca nel sistema della conoscenza.

Ed è interessante l’osservazione condivisa secondo cui è necessario superare il concetto di oggettività perché ogni fatto non può che venire raccontato con gli occhi e le sensazioni di chi ne è testimone. E in più già il fatto di raccontare un evento piuttosto che un altro costituisce una scelta necessariamente soggettiva.

Questa prospettiva richiede una sempre più ampia capacità critica da parte di chi vuole essere compiutamente informato. Quindi diviene importante il controllo delle fonti così come verificare l’esistenza di eventuali conflitti di interesse che possono piegare l’informazione verso tesi precostituite. E più si prosegue nel cammino dell’informazione più si può sviluppare quell’esigenza di avere un’informazione sempre più ampia.

Quindi le parole chiave nel rapporto tra giovani e informazione possono essere: soggettività, capacità critica, volontà di conoscere. Tre elementi che, spero, abbiano contraddistinto le lezioni con cui ho affrontato il tema della comunicazione con gli allievi dell’Istituto Zappa di Milano.

Nota:

Le lezioni di giornalismo di Gianfranco Fabi si sono inserite nell’ambito di Redact-US, iniziativa di comunicazione ed educazione ambientale promossa da Fondazione Lombardia per l’Ambiente in collaborazione con ToGether Associazione odv e il Sussidiario presso gli istituti scolastici lombardi. Con l’Istituto Zappa è stato sviluppato un progetto sul Diritto Ambientale, declinato nell’ambito dell’inquinamento del mare e in quello causato dal fast fashion e articolato attraverso lezioni teoriche e momenti pratici.

In generale Redact-US propone la realizzazione di laboratori sperimentali in classe o interclasse per costituire una temporanea redazione di giovani che si occupi di tematiche ambientali in linea col percorso di studi, potendo così potenziare competenze specifiche su un tema trasversale e dare spazio al punto di vista di ragazze e ragazzi.

L’esperienza di una redazione giornalistica non è solo uno spazio in cui i giovani possono confrontarsi e raccontare la sostenibilità dal proprio punto di vista, è anche un percorso formativo, che prevede incontri con giornalisti, riunioni di redazione e l’opportunità di partecipare a manifestazioni ed eventi significativi.