RedBird, fondo che vuole acquistare il Milan: chi è/ Patrimonio di 6 mld di dollari

RedBird si aggiunge ad InvestCorp nella corsa all’acquisto del Milan, mettendo sul piatto ben un miliardo di euro. Ma chi sono questi nuovi imprenditori che vorrebbero succedere al Fondo Elliot? Cerchiamo di scoprirlo. RedBird Capital Partners, è una società americana che ha alle spalle grande esperienza in quanto ad investimenti nel mondo dello sport. Nel dettaglio, come si legge su SkySport, si definisce un “fondo di investimento privato, focalizzato sulla costruzione di società a rapido tasso di crescita con capitale flessibile e a lungo termine, in collaborazione con la nostra rete di imprenditori e family office”, e nel corso degli anni l’azienda si è distinta per essere uno degli investitori più prolifici per quanto riguarda le società sportive e tecnologiche associate.

Ad oggi gestisce ben 6 miliardi di dollari di investimenti in settori come beni di consumo, servizi finanziari, telecomunicazioni, media, tecnologia e appunto sport. E’ datata 2021 l’acquisizione di poco più del 10 per cento del Fenway Sports Group (FSG), proprietario del Liverpool, un investimento del valore di circa 750 milioni di dollari che comprende anche la squadra di baseball dei Boston Red Sox e il New England Sports Network. L’azienda americana è invece proprietaria all’85% del Tolosa, squadra che all’epoca dell’acquisizione, era il luglio del 2020, era retrocessa in Ligue 2, prima della promozione.

REDBIRD: IL SUO FONDATORE E’ GERRY CARDINALE

Fra gli altri investimenti si ricordando anche la Dream Sport, che organizza gare di fantasy cricket, ma anche la “On Location Experiences”, società che si occupa di intrattenimento ed in particolare di esperienze dietro le quinte di eventi sportivi internazionali legati all’NFL, la lega di football americano.

La RedBird è stata fondata nel 2014 da Gerry Cardinale, honours degree all’Università di Harvard con lode e altra laurea in Politics and Political Theory (Politica e teorie politiche) all’Università di Oxford. Si tratta di un ex partner di Goldman Sachs, una delle più grandi banche d’affari del mondo, esperienza che viene citata anche sul profilo ufficiale di RedBird: “naturale estensione di oltre vent’anni di carriera in Goldman Sachs, dove è stato partner dell’azienda e senior leader dell’attività di investimento di private equity della banca d’affari, e dove ha gestito oltre 100 miliardi di dollari di capitale privato tra azioni, debito, strategie di investimento immobiliare e infrastrutturale”.

