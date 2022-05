Reddi, Danimarca: chi sono? All’Eurovision 2022 con The Show/ Carriera, significato e curiosità della canzone

Reddi partecipano all’Eurovision 2022 per la Danimarca: le curiosità e significato della canzone “The Show“

Reddi avranno la possibilità di esibirsi per la Danimarca all’Eurovision 2022 con il brano The Show. La scelta canora è stata quella di un brano con un significato degno di nota. Per quanto concerne il significato del brano, la particolarità sta nell’enigma e nella libera interpretazione di chi ascolta. Tramite delle note sensibili e leggere, il pezzo scivola nella mente di chi ne apprezza le parole e offre libera sensibilità nel tradurla in significati puri e concreti per la propria esistenza. Sicuramente lasceranno riflettere e sarà interessante oltre a studiarne l’orecchiabilità anche andare a leggere da vicino la traduzione per capirne qualcosa in più. Questo ve lo consigliamo davvero vivamente perché ne vale la pena.

Chi sono i Reddi, la storia di un gruppo pronto a raccontarsi all’Eurovision 2022

Reddi è composto da Siggy alla voce, Ida al basso, Agnes alla chitarra e Ihan alla batteria e rappresenteranno la Danimarca all’Eurovision 2022. La passione della band per tutti i tipi di musica permea il loro sound, dove rock e punk si mescolano giocosamente con archi classici e pop colorato. La loro voce dell’Eurovision, The Show, è incentrata sull’osare di fare ciò che vuoi indipendentemente dal tuo sesso. Per la batterista Ihan, questa è la seconda volta che si esibisce sul palco dell’Eurovision, avendo già partecipato nel 2012 con l’artista danese Soluna Samay. Le Reddi si sono dette convinte di poter colpire nel segno i milioni di fan della musica che non vedono l’ora di conoscere i tanti artisti presenti per l’occasione. Inoltre hanno dichiarato di essere certe che la canzone scelta possa davvero diventare un simbolo per le persone e che in maniera varia e singolare possa rappresentare uno spaccato di vita di ognuno di noi.

Il video di Reddi con “The Show” all’Eurovision 2022

