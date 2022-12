Reddito alimentare 2023/ L’idea per sostituire il RdC e cacciare i “furbetti”

Il reddito alimentare nel 2023 potrebbe essere una soluzione che il Governo Meloni potrebbe attuare dal prossimo anno. Se strutturata adeguatamente, potrebbe essere una valida alternativa al Reddito di Cittadinanza, che ad oggi – come abbiamo visto – non ha restituito nessun vantaggio.

Oggi le famiglie italiane che hanno toccato la soglia di povertà assoluta ammontano ad 1 milione e 225 mila. Numeri che fanno spaventare, visto che non si tratta di una percentuale bassa, ma anzi è più alta di quel che previsto.

Cdm oggi, Decreto sicurezza su migranti e ong/ Slittano norme baby gang e femminicidi

Reddito alimentare nel 2023: come potrebbe funzionare?

Il reddito alimentare nel 2023 potrebbe essere una soluzione – come già accennato in precedenza – per abolire il reddito di cittadinanza e applicare un sussidio alternativo che potrebbe essere più controllato e allo stesso tempo, migliorato.

Nonostante il Governo Meloni non abbia ancora oggi, supposto nulla di quel che stiamo per dire, a nostro avviso un’idea potrebbe essere quella di replicare il modello statunitense, il cui funzionamento è gestito tutto dagli uffici specializzati in Food Stamp.

Riforma pensioni 2022/ Campagna Sbilanciamoci: nella manovra solo acqua calda

Nei Food Stamp, come si può intuire dal nome, gli operatori impiegati in questi uffici predisposti per aiutare le famiglie meno abbienti, conoscono (soprattutto se il Comune di riferimento è piccolo), la realtà situazione economica dei soggetti che vorrebbero beneficiare del sussidio.

Il reddito alimentare in America si basa sul Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP), il cui funzionamento è basato sulla realizzazione di una carta (contenente dei fondi) da spendere nei circuiti convenzionati e autorizzati dallo SNAP Program.

Se il beneficio è destinato ad una famiglia e non al singolo cittadino, la carta verrà duplicata (con lo stesso PIN personale) e tutti i componenti appartenenti allo stesso nucleo familiare e beneficiari del sussidio economico, potranno utilizzarlo.

Riforma pensioni 2023/ La CGIL si accanisce contro il Governo: "soluzione peggiorata"

Se il reddito alimentare venisse applicato nel 2023 anche in Italia (similmente a quello esistenti negli States), si potrebbe fare a meno del Reddito di Cittadinanza e della paura che un furbetto possa rubare soldi allo Stato.











© RIPRODUZIONE RISERVATA