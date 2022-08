Reddito base Italia/ Parte la sperimentazione di 800€ al mese: come vincerla

Il reddito base in Italia – come un modello europeo presente in certi Paesi – potrebbe arrivare ben presto nel nostro Bel Paese. A dire il vero in questo periodo vi è la possibilità di poter tentare di ricevere fino a 800 euro al mese.

Non si tratta di un vero e proprio sussidio economico, dato che non vi sono requisiti da rispettare. L’Universal Basic Income (UBI) verrà dato ai “vincitori” di una estrazione. Come se si stesse giocando alla lotteria. Ma vediamo di capirci un po’ di più.

Pagamenti INPS settembre 2022/ Il Calendario per ricevere pensione e sussidi

Reddito base Italia: come funziona

Le sperimentazioni in Italia e in Europa per sostenere i più bisognosi (come l’aiuto per i giovani che vanno a vivere da soli), sono in forte crescita. Un bonus molto richiesto è l’assegno universale, ovvero una cifra mensile che verrebbe date alle famiglie sotto la soglia di povertà.

Bonus trasporti 2022, click day 1 settembre/ Chi può richiederlo e come funziona

Una misura che però, al contrario di quel che si possa pensare, non si limita all’Europa bensì va anche oltre oceano. L’Universal Basic Income (UBI) infatti, è stato promosso in una cittadina d’America (Illinois), allo stesso modo di come è stato presentato questo progetto europeo.

Il progetto pilota americano al contrario di quello italiano, prevede dei requisiti specifici: giovani di età compresa fra i 18 ed i massimo 24 anni, oppure ai cittadini di età oltre ai 62 anni.

Il reddito base in Italia e in via di sperimentazione viene gestito da un fondo collettivo privato, chiamato UBI4ALL. Gli interessati potranno iscriversi e fare domanda, e avere la possibilità di poter ricevere 800 euro al mese per un anno intero.

Aumento bollette luce e gas: cifre choc/ “A famiglia +1.231 euro rispetto al 2020”

Si tratta di uno stipendio quasi completo, poiché tale cifra è stata pensata e paragonata alla media della soglia di povertà del nostro Bel Paese.

Al momento della data di estrazione sarà sufficiente verificare la propria eventuale vincita e attendere di essere chiamati per il ritiro al “premio”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA