Reddito Cittadinanza: Inps “1 milione di domande accolte”/ 4 mld spesi entro dicembre

Secondo le tabelle che accompagnano i dati dell’Inps – aggiornati all’8 ottobre – il Reddito di Cittadinanza nei primi mesi di “vita” ha visto quasi un milione di domande accolte a fronte di 415 mila respinte: nel dettaglio, spiega l’Istituto, sono ben 982mila le domande di Reddito e pensione di cittadinanza accolte fino ad inizio ottobre; sono invece 126mila quelle in lavorazione mentre 415mila quelle respinte o cancellate. A livello di cifre e di spesa, sono ben 2,28 milioni le persone coinvolte nei nuclei familiari che ricevono ogni mese l’assegno del Reddito di Cittadinanza: di questi, 1,47 milioni sono distribuiti da Sud e Isole con un importo medio al mese stimato dall’Inps a 482,36 euro. Sempre secondo le tabelle dell’Istituto, l’importo della misura di contrasto alla disoccupazione varia a seconda delle componenti del beneficio; l’assegno più alto, 613 euro mensili, risulta quello percepito dai nuclei beneficiari del Reddito con a carico un mutuo. Per quanto riguarda invece il beneficio più basso – 212 euro – arriva per chi ha una pensione di cittadinanza con a carico un affitto. Osservando gli ampi risultati presentati dall’Inps ai maggiori organi di stampa, si scopre che la maggioranza delle domande pervenute arrivano dal Caf (79%) e dai patronati di Poste Italiane (21%), mentre il sistema dei navigator ancora stenta ad ingranare dopo le difficoltà di selezione e reperimento presso le varie Regioni.

LE SPESE DEL REDDITO DI CITTADINANZA

Le regioni del Sud e delle Isole, con 849mila nuclei (56%), detengono il primato delle domande pervenute per il Reddito di Cittadinanza; seguite dalle regioni del Nord, con 425mila nuclei (28%), e infine da quelle del Centro con 249mila nuclei (16%). Per quanto riguarda invece i nuclei effettivi percettori di Reddito, si concentrano nelle regioni del Sud e nelle Isole, con il 61% del totale delle prestazioni erogate: seguono le regioni del Nord con il 24% e infine il Centro con il 15%. La regione con maggior numero di famiglie percettori del Reddito è la Campania con il 19% delle prestazioni erogate, segue Sicilia (17%), dal Lazio e dalla Puglia (9%): in queste quattro regioni risiede il 54% dei nuclei beneficiari. Sul fronte della spesa pubblica che sottende il Reddito di cittadinanza – confermato per il prossimo anno nella nuova Manovra 2020 allo studio del Governo Pd-M5s – tra aprile e settembre sono stati spesi circa 2,4 miliardi di euro per il Reddito o Pensione, «probabile che a fine anno la spesa complessiva resti sotto i 4 miliardi con un risparmio rispetto alle risorse stanziate (5,6 miliardi) largamente superiore a 1,5 miliardi». Nei primi tre mesi della misura voluto dal Movimento 5 Stelle la spesa è stata per poco più di un miliardo mentre nei tre mesi successivi si è raggiunta quota 1,4 miliardi, in lieve aumento.

