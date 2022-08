Reddito di cittadinanza, 1,17 mln beneficiari a luglio/ Inps: 551 euro media assegni

L’osservatorio dell’Inps ha reso noti i dati relativi ai beneficiari del reddito di cittadinanza e della pensione di cittadinanza nel mese di luglio 2022: i nuclei familiari che hanno ottenuto il sussidio, come riportato da Adnkronos, sono stati 1,17 milioni (di cui 1,05 milioni rdc e 117 mila pdc), per un totale di 2,49 milioni di persone (di cui 2,36 milioni rdc e 132 mila pdc).

L’importo medio ricevuto dai beneficiari è stato di 551 euro, nel dettaglio 582 euro per il rdc e 272 euro per la pdc. A ottenere più denaro sono i nuclei con presenza di minori, per cui l’importo medio mensile è di 682 euro. Si va, nel dettaglio, da un minimo di 590 euro per quelli composti da due persone fino a un massimo di 742 euro per quelli composti da cinque persone. Per quanto concerne i nuclei con presenza di disabili, invece, l’importo medio è di quasi 490 euro, con un minimo di 382 euro per i nuclei composti da una sola persona a 702 euro per quelli composti da cinque persone.

Reddito di cittadinanza, 1,17 mln beneficiari a luglio: i dati geografici

I dati provenienti dall’osservatorio dell’Inps in merito ai beneficiari del reddito di cittadinanza e della pensione di cittadinanza nel mese di luglio 2022, come ricostruito da Andnkronos, rivelano inoltre che la platea è composta da 2,17 milioni di cittadini italiani, 226 mila cittadini extra comunitari con permesso di soggiorno Ue, 88 mila cittadini europei, 5 mila familiari delle precedenti categorie o titolari di protezione internazionale. In merito alla distribuzione geografica, invece, l’area del Sud e delle isole è quella che registra il maggior numero di percettori, ovvero 1,7 milioni. Dietro c’è il Nord con 443 mila persone beneficiarie. Infine il Centro, con 340 mila.

Infine, il report mostra il confronto tra l’anno in corso e quelli antecedenti, rivelando che il numero dei percettori è sempre più in crescita. Nel 2021 i nuclei beneficiari di almeno una mensilità sono risultati quasi 1,8 milioni, mentre quello prima erano stati 1,6.











