Reddito di Cittadinanza/ 150 euro in più? Sì, ma non da ottobre: ecco da quando

Si torna a parlare di reddito di Cittadinanza, ma questa volta non in negativo, ma bensì (almeno fino a quando dura), di una notizia positiva che potrà rallegrare i futuri beneficiari. Ultimamente si è parlato dell’ottenimento di 150€ in più e aggiuntivi al sussidio. Sarà davvero così?

La risposta è semplice, sì, chi usufruisce del beneficio economico “sociale”, otterrà – come previsto dal Decreto Aiuti Ter – centocinquanta euro oltre che al proprio sussidio per intero e mensile. Una cifra che però, non sarà un aiuto ricorrente, ma esclusivamente una tantum.

CARO-BOLLETTE/ "Meloni non segua l'Ue, famiglie e imprese non possono aspettare"

Reddito di Cittadinanza e 150€ una tantum: quando ottenerli

Il reddito di Cittadinanza dal mese di novembre potrebbe essere più succulento. Infatti, la cifra mensile a cui sono abituati i beneficiari, tra ben presto aumenterà di 150€ (cifra che verrà erogata soltanto una volta e non in modo ricorrente).

Allo stesso modo di come viene dato il bonus di 200€ ai lavoratori dipendenti, anche i 150€ in aggiunta alla somma beneficiata dal possessore del Reddito di Cittadinanza, sarà erogata automaticamente.

GOVERNO E REGIONI/ La sfida dell'autonomia "buona" con un occhio al Sud e all'unità

Per coloro che pensano si tratti di una misura economica agevolata soltanto a chi percepisce il sussidio, non è così. Il Decreto Aiuti Ter ha previsto l’aiuto di 200€ sia per chi lavora in proprio e come dipendente, ma anche per chi è possessore del Rdc.

Oggi ricordiamo inoltre, che è l’ultimo giorno per poter ricevere il reddito di cittadinanza per coloro che rientrano nella “seconda metà periodica” dei beneficiari. La prima parte invece, forse che può ritenersi “più fortunata”, è quella che ottiene il beneficio economico ai primi giorni del mese.

LAVORATORI AUTONOMI/ 5 mosse per aumentare le tutele senza "copiarle"

Per accertarsi che il Rdc sia in arrivo, è sufficiente collegarsi al sito web ufficiale dell’INPS, accedere online tramite Spid, Cie oppure Cns, e fare un click sulle tre voci (sotto elencate), per confermare l’effettivo invio e futura ricezione:

Ultima elaborazione; Invio disposizione a Poste; Rendicontazione Poste.

© RIPRODUZIONE RISERVATA