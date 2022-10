Reddito di cittadinanza 2022/ Nuove modalità per averlo e chi rischia il sequestro

Il reddito di cittadinanza nel 2022 cambia le regole di richiesta. Con una circolare ben specifica, l’INPS ha fatto sapere che tutti coloro che vorrebbero accedere al sussidio economico, dovranno spedire la domanda telematicamente.

Un passaggio in più che se di per sé sembra inutile o superficiale, in verità lo scopo ultimo è quello di approfondire i controlli per accertarsi che ci siano i giusti requisiti per poter ottenere il sussidio economico. Qualora ci si accorgesse di alcune inesattezze, per i casi più gravi il RDC non solo sarà revocato, ma spetterà anche ritornare i soldi percepiti in precedenza.

Reddito di cittadinanza nel 2022: come mandare la domanda telematica

Per percepire il reddito di cittadinanza nel 2022, con la nuova Circolare INPS n° 111 del 07-10-2022, la domanda dovrà essere spedita telematicamente. In questo modo verranno approfonditi i controlli anche su eventuali condanne penali e/o misure cautelari del richiedente.

A stabilire le nuove misure per concedere o meno il reddito di cittadinanza nel 2022, è proprio la Corte di Cassazione, che fa riferimento alla sentenza del 7 ottobre del 2022 n. 37922. In questa fase, l’organo giurisdizionale ritiene di sequestrare il beneficio in caso di casi gravi.

Al di là che il Governo Meloni decida di abolire o meno il reddito, al momento la novità espresse dalla Corte di Cassazione, punirebbero con il sequestro del sussidio economico, tutti coloro che ometterebbero in fase di domanda, tutte le informazioni molto importanti.

Non riguardano informazioni soltanto economiche, bensì anche anagrafiche e personali. Ad esempio, con la sentenza numero 37922, l’organo giurisdizionale si è espresso sequestrando di fatto il rdc, in quanto la moglie – seppur separata dal marito – aveva omesso la misura cautelare del figlio per alcuni reati.

L’art. 3, comma 13, stabilisce tuttavia, che se in fase di dichiarazione si ammette l’eventuale detenzione o misura cautelare di un membro familiare, allora il beneficio economico verrà ridotto.











