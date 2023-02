Reddito di cittadinanza 2023/ Guida completa: come mandare domanda e chi ne beneficia

Il reddito di cittadinanza 2023 cambierà forma. Si prevede il sussidio mensile per le persone a basso reddito. L’agevolazione fu introdotta per la prima volta nel 2019, e quest’anno sarà sottoposto a delle importanti novità, che sono contenute nella Legge di Bilancio che ne ha stabilito la fine definitiva nel 2024.

La legge 29 dicembre 2022, n. 197 ha messo in campo delle modifiche che sono previste non solo per il reddito di cittadinanza ma anche per la pensione di cittadinanza.

Ma vediamo cosa cambia per tutti coloro che manterranno quelle che sono le vecchie regole anche per quanto riguarda la durata del sussidio.

Reddito di cittadinanza 2023: chi può presentare la richiesta?

Per avere diritto al reddito di cittadinanza 2023, il nucleo famigliare che lo richiede, deve essere in possesso dei seguenti requisiti che ad oggi sono sotto analisi in quanto potrebbero essere illeciti o incongruenti:

Cittadinanza: tutti coloro che ne fanno richiesta, devono essere in possesso di cittadinanza UE, del permesso di soggiorno oppure dovranno risultare residenti in Italia da almeno 10 anni;

Patrimonio immobiliare: che deve essere diverso da quella che è l’abitazione e non deve essere superiore ai 30.000 euro;

Patrimonio mobiliare: non deve essere superiore ai 6.000 euro, con un incremento di 2000 euro per ogni componente aggiuntivo. Saranno inoltre incrementabili altri 10.000 euro (con un ulteriore incremento di altri 1000 euro per tutti i figli successivi al secondo), ulteriori incrementi sono previsti in caso di componenti con disabilità;

Non dovranno essere in possesso di veicoli nuovi o di grossa cilindrata, di navi o di imbarcazioni utilizzate per svago;

Reddito familiare inferiore ai 6000 euro, che dovrà essere moltiplicato in base a una scala di equivalenza che va da una soglia elevata che corrisponde a 7.560€ per la Pensione di cittadinanza, e 9.360 per tutte le famiglie in affitto;

ISEE che dovrà essere inferiore ai 9.360.

Vediamo più nel dettaglio, tutte le novità riguardanti i requisiti per il Rdc 2023. Innanzitutto, non avranno diritto al reddito tutti i soggetti disoccupati a seguito di dimissioni volontarie, nei 12 mesi successivi alla data delle dimissioni, almeno che quest’ultime non siano state emesse per giusta causa.

Nel reddito di cittadinanza 2023, sono esclusi anche tutti coloro che sono sottoposti a delle misure cautelari, ovvero con una condanna in via definitiva nei 10 anni che precedono la richiesta, per una serie di delitti.

La Legge di Bilancio 2023, riduce la durata del sussidio a 7 mensilità a fronte dei 18 mesi rinnovabili precedenti. Tale riduzione, non verrà applicata a tutti quei nuclei famigliari dove al loro interno sono presenti:

Componenti con una disabilità definitiva ai fini Isee; Minorenni o persone con almeno 60 anni di età.

Nel caso di stipulazione di contratti di lavoro stagionali oppure intermittenti, il maggior reddito di lavoro percepito, deve essere entro il limite massimo di 3000€ lordi.

Alla novità prevista per quest’anno, è che la componente del reddito di cittadinanza , deve essere pari all’ammontare del canone di affitto annuo previsto nel contratto di affitto, in corrispondenza all’integrazione del reddito per tutti quei nuclei familiari residenti in abitazioni in locazione fino a un massimo di 3.360€annui.

Come presentare la domanda per il Rdc 2023

La domanda per il reddito di cittadinanza 2023, può essere presentata:

Online sull’apposito sito del Rdc.

Presso i CAF;

Presso gli uffici postali, dopo il 5 giorno di ciascun mese;

Sul sito INPS, accedendo con SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica;

Inoltre sarà necessario fornire le seguenti informazioni:

Documento di riconoscimento, oppure codice fiscale del richiedente;

Eventuale permesso di soggiorno;

Eventuale contratto di lavoro, se uno dei componenti del nucleo familiare svolge l’attività lavorativa;

In caso di residenza in un’abitazione in locazione, eventuale contratto di affitto registrato;

Patrimonio Mobiliare saldato al 31/12/2021 quale Conto corrente, carta prepagata, conto deposito di titoli e obbligazioni, libretto di risparmio, buoni fruttiferi postali e assicurazione sulla vita;

Patrimonio Immobiliare sempre al 31/12/2021 in visura catastale di tutti i fabbricati e terreni siti in Italia a debito residuo del mutuo in caso di acquisto di immobili;

Attestazione ISEE 2023.

Sarà poi necessario compilare i seguenti modelli:

Modello Rdc/PdC SR SR180: che corrisponde alla domanda vera e propria;

Modello RdC/PdC Ridotto SR182: che corrisponde all’integrazione della domanda, per delle variazioni non rilevate in Isee.

Entro quanto tempo si riceverà la risposta?

Una volta che la domanda del reddito di cittadinanza 2023, viene acquisita, l’INPS invierà al richiedente una comunicazione con la ricevuta di presa in carico. A quel punto verificherà tutti i requisiti verificandoli con i dati che sono presenti anche con i dati presenti nelle altre banche pubbliche.

Nel caso l’INPS presentasse un ritardo nella risposta, per monitorare lo stato della richiesta precedentemente presentata., basterà accedere al portale governativo, oppure al sito INPS nella sezione pratiche, se in questo spazio la domanda risultasse respinta, sarà possibile risalire al motivo.

Se invece la domanda fosse stata accettata, il nuovo percettore verrà convocato alle Poste Italiane per ricevere la carta RdC, caricata al secondo importo mensile indicato dell’INPS. In caso di smarrimento della carta è possibile recuperarla del sito online dell’INPS.











