Reddito di cittadinanza 2023/ Le misure a sostegno delle famiglie dopo la sua cancellazione (2 agosto)

Il governo Meloni ha radicalmente modificato il reddito di cittadinanza 2023 così come era stato concepito dal governo Conte 1. Anche se gli importi relativi al contributo economico mensile sono stati drasticamente ridotti, il governo Meloni si è impegnato a non lasciare soli i cittadini e inserire all’interno del sistema di welfare italiano altre misure “destinate a contrastare la povertà, la fragilità e l’esclusione sociale e lavorativa attraverso percorsi di inserimento sociale, di formazione e di attivazione al lavoro“.

Reddito di cittadinanza 2023: le altre misure a sostegno delle famiglie

Come supporto alla formazione e al lavoro sono in arrivo nuovi aiuti che saranno attivi dal primo settembre e consentiranno l’accesso a progetti di formazione e riqualificazione professionale e di orientamento per chi ha un’età anagrafica compresa tra i 18 e 59 anni.

Oltre a questo aiuto esiste anche l’assegno di inclusione che sarà attivo dal primo gennaio 2024 e aiuterà le famiglie che hanno un componente di minore età oppure uno di almeno 60 anni o un parente inserito nel nucleo familiare affetto da disabilitare riconosciuta.

Nella comunicazione del sito INPS sono arrivati nuovi chiarimenti in merito ai nuovi sussidi previsti dal governo Meloni. Le misure infatti sono destinate alle famiglie che risiedono in Italia da almeno cinque anni e che hanno una residenza continuativa da almeno due anni.

Reddito di cittadinanza 2023: il supporto alla formazione lavorativa

A partire dal primo settembre 2023 sarà disponibile il supporto alla formazione al lavoro per le persone tra i 18 e 59 anni che hanno un ISEE non superiore a 6000 euro.

Queste persone devono dimostrare di essere si rivolte ad almeno tre agenzie per il lavoro o intermediari privati autorizzati all’intermediazione lavorativa.

A partire dal primo gennaio del 2024 invece sarà possibile usufruire dell’assegno di inclusione che consentirà di percepire un assegno mensile di circa 550 euro.

Si tratta di aiuti sicuramente inferiori rispetto a quanto è riuscito a fare il reddito di cittadinanza in questi anni, ma attualmente è l’unico contributo mensile che il governo meloni è in grado di conferire alle famiglie con un basso reddito e in condizioni di disagio economico e disoccupazione.

