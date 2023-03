Reddito di cittadinanza 2023/ Pagamenti marzo 2023: tutte le date

I pagamenti di marzo del reddito di cittadinanza 2023 potrebbero arrivare in due momenti distinti. Infatti a seconda della posizione di coloro che beneficiano ancora del contributo economico, che verrà definitivamente cancellato a partire dal 2024, potranno ottenere ancora l’attivazione oppure il rinnovo del sussidio. Ma vediamo quali sono le date di pagamento per marzo 2023.

Reddito di cittadinanza 2023: le date di marzo

A partire da oggi 16 marzo, potrebbero arrivare i primi accrediti del reddito di cittadinanza 2023, relativamente al mese di marzo. Infatti i pagamenti vengono erogati in due date distinte ogni 15 del mese e ogni 27 del mese. Nel mese di marzo 2023, i pagamenti del reddito di cittadinanza cadono dunque mercoledì 15 marzo dove tutti i soggetti potrebbero ottenere il pagamento dell’importo, ma anche coloro che hanno presentato una nuova richiesta dopo aver terminato le prime 36 mensilità, oppure coloro che l’abbiano rinnovata nel mese di febbraio dopo la scadenza a gennaio 2023 per ulteriori 18 mensilità. Il 27 marzo invece riceveranno le somme coloro che hanno già percepito l’assegno almeno una volta purché non siano passati più di 18 mesi dal pagamento della prima rata e a condizione che abbiano aggiornato il modello ISEE 2023.

Reddito di cittadinanza 2023: come controllare se la ricarica è stata erogata

Il 27 marzo 2023 è anche la data in cui tutti i beneficiari del reddito di cittadinanza che hanno anche i requisiti per l’assegno unico universale riceveranno l’importo dello stesso sulla carta del reddito di cittadinanza. La ricarica va controllata direttamente ad uno sportello Postamat da cui è anche possibile prelevare una minima quota del reddito erogato che per coloro che costituiscono un nucleo familiare autonomo composto da una sola persona, è di 100 euro al mese, mentre coloro che hanno almeno 4 persone a carico la soglia è di 220 euro al mese.

Se i beneficiari hanno ricevuto la ricarica, possono anche consultare liberamente il sito ufficiale redditodicittadinanza.gov.it accedendo con le proprie credenziali Spid, cie o cns oppure chiamando il numero verde gratuito 800 666.88 cliccando prima sul tasto 1 e poi inserendo il numero di sedici cifre indicato sulla carta.











