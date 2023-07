Reddito di cittadinanza 2023/ Perdita dei requisiti? Ecco che cosa succede (28 luglio)

Il reddito di cittadinanza nel 2023 giocherà un ruolo molto difficile, suddividendo quei nuclei familiari con il rischio di perdere questa misura economica, e chi invece potrà continuare ad usufruirne. Ma con tutti questi cambiamenti è facile cadere in errore, ecco perché vorremmo far chiarezza.

La misura economica RdC scadrà per tutti il 31 dicembre del 2023, ma come ben sappiamo dal 1° gennaio 2024 verrà attivato il nuovo assegno di inclusione. Luglio però, è un mese delicato in quanto c’è chi perderà già da adesso il reddito, e chi invece vedrà la ricarica già da oggi (27 luglio).

Reddito di cittadinanza 2023: chi lo perde a luglio?

Il reddito di cittadinanza a luglio 2023 vedrà delle famiglie perderlo, e altre continuare a riceverlo. Le prime, sono quelle che nel loro nucleo familiare risultano tutti “occupabili“, dunque con figli maggiorenni e nessuna disabilità.

Chi invece è considerato “non occupabile“, ossia avente nel nucleo un figlio minorenne, una o più persone che sono disabili o aventi più di 60 anni, e che non avranno goduto del settimo mese di indennità, continueranno a ricevere il RdC.

Tutti i dettagli sono stati descritti nella circolare INPS del 12 luglio, stabilendo che il mese di luglio – come abbiamo visto – per molti sarà l’ultima mensilità in quanto i soggetti che vedranno dirsi addio, avranno già goduto dei sette mesi previsti per il 2023.

Va detto che per chi perde il RdC è previsto un assegno di supporto per il lavoro e per la formazione. Dato che si tratta di soggetti occupabili, il sostegno dovrebbe essere più lavorativo o di formazione che economico.

Un caso specifico è quello della scadenza dei 18 mesi del RdC prima del 31 luglio. In questo caso i beneficiari non hanno usufruito dei 7 mesi previsti dalla Legge, dunque ci sarà un mese di stop per poi poter ripresentare la richiesta del Reddito di Cittadinanza del 2023.

