Reddito di cittadinanza 2023/ Scatta l’obbligo di frequentare corsi, ma quali?

Per continuare ad usufruire del reddito di cittadinanza nel 2023, visto che il Governo Meloni lo abolirà già il prossimo anno (nel 2024), occorrerà frequentare dei corsi obbligatori. Formazione che però, tutt’oggi non è del tutto chiara, visto che mancano tutte le linee guida necessarie per cominciare.

Certo, in sostituzione dei corsi si potrebbe optare alla frequentazione della scuola dell’obbligo, che rientra come “corso obbligatorio per percepire l’indennità“. Attenzione, coloro che sono obbligati sono quei soggetti definiti “occupabili“, ovvero che non hanno alcun problema a lavorare, e senza disagi psico-fisici, o eventuali disabilità.

Reddito di cittadinanza nel 2023: come continuare a percepirlo

Il reddito di cittadinanza nel 2023 di norma, andrebbe validato a patto che si frequenti un corso obbligatorio. Peccato però, che si tratta soltanto di una norma sulla carta, dato che di fatto, non c’è alcun elenco di ciò che si può frequentare (salvo la scuola d’obbligo).

I cittadini che possono usufruirne del reddito e che devono frequentare i corsi obbligatori, sono coloro che hanno un’età che va dai 18 a massimo 65 anni e che non abbiano invalidità, o che siano gravati per delle cure sanitarie.

Restano esclusi anche quei soggetti che nel nucleo familiare hanno un componente minorenne, disabile o anziani a cui badare (almeno 60 anni di età).

Resta adesso alle Regioni italiani, provvedere a trasmettere all’ente pubblico ANPAL, Agenzia Nazionale Politiche Attive Lavoro, quali sono i soggetti che dovrebbero esser obbligati a frequentare i corsi di formazione (anch’essi da definire con delle linee guida).

Marina Elvira Calderone, Ministro del lavoro e delle politiche sociali della Repubblica Italiana, ha dimostrato in un report, la quantità di lavoratori che potrebbero senza ombra di dubbio, svolgere un’attività piuttosto che percepire l’indennità. Ecco le sue testuali parole: «al primo gennaio 2023 i nuclei occupabili con diritto a sette mesi di Reddito erano 334 mila, diventati 404 mila con gli ingressi mensili».











