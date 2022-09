Reddito di cittadinanza acquisti vietati/ Cosa comprare e cosa no con la carta Rdc

Chi usufruisce del reddito di cittadinanza ha di per sé, degli acquisti vietati. Si tratta di beni e servizi che non possono essere comprati, e con l’obbligo di rispettare tale normativa. In caso contrario, vi è il rischio di revoca del beneficio.

Il reddito di cittadinanza al momento è ancora attivo (salvo nuove disposizione del nuovo Governo), dunque è bene informarsi scrupolosamente su cosa non si può comprare con questo contributo economico, prima di andare contro la Legge.

Reddito di cittadinanza: quali sono gli acquisti vietati? Elenco completo

Come abbiamo detto sono stati sanciti dei divieti per gli acquisti tramite reddito di cittadinanza. Di seguito, ecco tutto quello che non è acquistabile dai beneficiari del contributo economico:

Servizi finanziari, creditizi e assicurativi;

Servizi di trasferimento di denaro;

Articoli di gioielleria;

Articoli di pellicceria;

Armi;

Acquisto, noleggio e leasing di navi e imbarcazioni da diporto;

Materiale pornografico e beni e servizi per adulti;

Acquisti presso gallerie d’arte e affini;

Acquisti in club privati.

Elenco a parte, chi avesse in mente di usare online oppure all’estero la carta Rdc, quest’ultima non sarà usufruibile. Ricordiamo inoltre, che il reddito di Cittadinanza è utilizzabile per comprare le bevande, i generi alimentari, medicinali, farmaci, prodotti per la propria igiene personale e visite mediche.

Si possono comprare anche materiali per libri, scuola, biglietti per vedere spettacoli al teatro, andare al concerto oppure al cinema. Nella lista degli acquisti permessi è possibile far compere per grandi e piccoli elettrodomestici, smartphone, PC e tablet.

Il contributo economico può esser sfruttato anche per trattamenti estetici, corsi relativi ad attività sportive, utenze domestiche (tra cui bollette) abbigliamento e carburante.

In procinto della possibile abolizione della carta Rdc, raccomandiamo di approfittare di leggere cosa è permesso comprare con il reddito di cittadinanza, prima che si venga sanzionati o esclusi dal contributo.

