Reddito di cittadinanza/ Bonus da 150€ per i percettori, ma con una differenza

Anche coloro percepiranno il reddito di cittadinanza avranno diritto ad un bonus di 150€. L’agevolazione economica è stata introdotta dal Governo Draghi, in occasione del Decreto Aiuti ter. L’obiettivo è quello di aiutare i cittadini a far fronte al carovita e alle utenze domestiche.

C’è anche chi ammette di esser umiliato dal percepimento del RdC, dato che è una situazione di disagio sociale. Ma disagi e “umiliazioni” a parte, questo bonus sarà ottenibile anche da chi ha il reddito, con delle differenze rispetto all’agevolazione concessa a chi non ha niente.

Reddito di cittadinanza: come spendere il bonus da 150€

I percettori del reddito di cittadinanza potranno ricevere e spendere anche loro 150€, purché lo facciano esclusivamente solo su una determinata categoria di prodotti. Per questa categoria, dato che percepiscono un sussidio economico per fronteggiare il loro stato di disoccupazione, non è possibile consentirgli qualsiasi acquisto egli vogliano.

Ecco infatti, chi percepisce il reddito di cittadinanza a cosa sarà limitato l’acquisto con quest’ultima agevolazione economica:

Pagare le bollette ;

; Fare la spesa ;

; Acquistando generi alimentari e bevande ;

; Comperando farmaci e medicinali ;

; Pagando visite mediche e prodotti per l’igiene personale;

Acquisti riguardo tutto quello che è l’occorrente per una corretta formazione scolastica, ovvero libri e corsi di formazione.

Chi non risulta percettore del Rdc invece, potrà essere libero di spendere la cifra presso qualsiasi negozio o prodotto egli voglia. Stando alle restrizioni imposte per chi ha già il reddito, quest’ultimi non potranno acquistare (con i 150€ di bonus), beni di lusso o comunque “non necessari” per sostenersi da vivere.

Il bonus da 150€ è il fratello minore paragonato a quello da 200€. Molti criticano l’attribuzione di quest’ultimo anche a coloro che percepiscono il reddito di cittadinanza, dato che sarebbe “un’aggiunta di spreco di risorse economiche” dalle spese pubbliche.

