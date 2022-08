Reddito di cittadinanza/ Come chiamare l’assistenza telefonica: tutti i numeri utili

Chi ha problemi con il reddito di cittadinanza o vuol delle semplici informazioni, può contare sull’assistenza telefonica messa a disposizione sia da Poste Italiane che dall’INPS. Ogni ente gestisce una problematica differente, vediamo dunque a chi chiamare in base al problema.

I numeri disposti sia da Poste Italiane che dall’INPS, sono rispettivamente gratuiti e a pagamento. Dipende non solo dal proprio operatore telefonico, ma soprattutto se si effettua una chiamata da rete fissa o mobile.

Reddito di cittadinanza assistenza telefonica per duplicato PIN, saldo o blocco

L’assistenza telefonica sul reddito di cittadinanza gestita da Poste Italiane, è disponibile al numero verde 800 666 888. A tale linea è possibile far riferimento per:

Ricevere informazioni sul funzionamento del programma RDC;

Ottenere la lista movimenti e conoscere il saldo della carta del reddito;

Chiedere di bloccare la carta RDC se si fosse smarrita o in caso di furto;

Richiedere un duplicato PIN o sostituire la carta.

Se la chiamata venisse effettuata dall’estero la linea a disposizione sarebbe: +39 02 82 44 33 33.

Assistenza telefonica sul reddito di cittadinanza: come conoscere lo stato di richiesta

Per problemi o domande inerenti allo stato di richiesta del reddito di cittadinanza, a risponderne è l’INPS. Da rete fissa è sufficiente comporre l’803 164, mentre chi telefona da rete mobile deve digitare il numero 06 164164 (ed è a pagamento).

Il contact center sarà a disposizione per tutti quei cittadini che hanno voglia di conoscere l’esito del sussidio economico. Per chi invece ne è già in possesso – come abbiamo visto in precedenza – è necessario chiamare la rete di Poste Italiane.

Il numero verde di Poste Italiane per delle informazioni sul pagamento mensile del sussidio o altre informazioni, andrebbe digitati l’803 160.

Pe chiunque volesse telefonare da rete fissa, il numero da comporre sarà l’199 100 160. Il costo della chiamata dipende esclusivamente dal prezzo e dal contratto del proprio operatore telefonico











