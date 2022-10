Reddito di cittadinanza da restituire/ Cosa rischia chi lo percepisce illecitamente

Il reddito di cittadinanza da restituire sarà una forma obbligatoria ad una cerchia specifica di “furbetti”, che hanno potuto godere di questa agevolazione economica quando non ne avrebbero avuto necessariamente bisogno.

Prima di approfondire chi sono coloro che ben presto dovrebbero ritrovarsi costretti a restituire il denaro appropriatosi illecitamente, è necessario spiegare le intenzioni del nuovo Governo Meloni e quali potrebbero essere le prossime mosse.

Reddito di cittadinanza da restituire: ecco chi rischia gravemente

Il Governo Meloni sembra intenzionato ad abolire definitivamente il Rdc. Il problema sarà riguardo al reddito di cittadinanza da restituire, dove i “colpevoli del danno economico allo Stato italiano”, dovranno pagare non solo economicamente (restituendo l’intero compenso percepito negli anni o nel periodo da quando hanno fatto domanda), ma anche penalmente con una reclusione da 1 a massimo 3 anni.

Il fulcro del programma di Forza Italia è sempre stato chiaro: tra le sue priorità rientrava l’abolizione del reddito di cittadinanza, oppure una modifica sostanziale che includeva una restrizione più accurata e mirata, oltre che la restituzione da parte di coloro che hanno causato danni alle casse dello Stato.

Per danni alle casse dello Stato italiano, fanno parte quei “furbetti” che hanno percepito il reddito di cittadinanza pur lavorando in nero, trasferendo residenze fittizie solo per godere del beneficio, chi ha inserito delle difformità nella domanda e tutte quelle pratiche scorrette al fine di percepire il Rdc.

Esistono casi in cui molti truffatori hanno falsificato la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), al fine di variare la dichiarazione ISEE e riuscire ad ottenere il Reddito di Cittadinanza.

Dunque, il reddito di cittadinanza da restituire sarà dovuto all’ente gestore di quest’ultimo, qualora previo intenso controllo da parte dell’ente competente.

Al momento, coloro che non dichiarano l’inizio di un lavoro entro un giorno prima rispetto all’inizio, qualora venisse scoperto non solo gli verrà tolto il diritto al beneficio, ma dovrà restituire anche la cifra percepita fino a quel momento.

