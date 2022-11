Reddito di cittadinanza e assegno unico/ Quando fare l’isee per non sbagliare?

Per tutti i percettori del reddito di cittadinanza o dell’assegno unico, e in generale di tutti quei benefici che comportano come requisito essenziale il reddito indicato all’interno del modello isee, questi devono sapere che la scadenza è fissata al 31 dicembre dello stesso anno e per quanto riguarda il rinnovo per il 2023 invece il termine ultimo varia a seconda delle agevolazioni bonus a cui si è interessati. Infatti le due procedure sono il reddito di cittadinanza e l’assegno unico per i figli a carico.

Reddito di cittadinanza e assegno unico: quando rinnovare l’isee

Ma per poter rinnovare queste due misure, quando è necessario rinnovare l’ISEE? È bene precisare infatti che oltre a tener conto della data di scadenza del reddito di cittadinanza, che andrebbe rinnovato con una seconda richiesta, esiste anche la data di scadenza del modello isee, senza la quale non sarà possibile fare il reddito di cittadinanza.

Da marzo 2022 infatti è entrata in vigore la legge che prevede l’erogazione del bonus il mese successivo dalla richiesta. Quindi chi non si è in possesso del modello isee e dovesse ripetere la richiesta prima del modello utile a dichiarare il proprio reddito ai fini dell’ottenimento di un contributo di welfare come il reddito di cittadinanza, potrebbe perdere dei giorni molto importanti.

Reddito di cittadinanza e assegno unico: perché è importante l’ISEE

Per questo motivo è consigliabile rispettare le date di scadenza. Anzitutto va detto che il modello isee andrebbe effettuato entro il 28 febbraio dell’anno.

Se comunque l’aggiornamento del modello dovesse essere effettuato non oltre il 30 giugno 2023, saranno aggiornati tutti gli importi delle mensilità precedenti con il conseguente riconoscimento degli arretrati. È bene precisare anche che non tutti coloro che faranno il modello isee potranno percepire il reddito di cittadinanza che è un contributo che viene erogato soltanto nel caso il proprio indice ISEE sia inferiore a 9.360 euro. in questo caso infatti il reddito viene portato ad un aumento dell’importo e conseguentemente ad un peggioramento della condizione reddituale oltre che una riduzione oppure la revoca della misura nel caso in cui ci sia stato un miglioramento della condizione reddituale.

