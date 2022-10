Reddito di cittadinanza/ È possibile acquistare le sigarette?

Sono in molti ad usufruire del Reddito di cittadinanza e tanti altri hanno fatto acquisti fino ad essere sanzionati dall’INPS e dall’agenzia delle entrate che ha rintracciato acquisti considerati di troppo ad esempio spese in gioielleria e tanto altro. Ma vi sono una sorta di regolamento non scritto che potrebbe mettere seriamente a rischio la percezione del reddito di cittadinanza. Tra queste regole rientra anche il divieto di acquistare sigarette?

Reddito di cittadinanza: cosa succede se si acquistano le sigarette

Il governo Meloni non è molto favorevole al reddito di cittadinanza, bensì ad altre strategie di welfare per favorire il lavoro. Se certamente i percettori con i soldi dello Stato acquistano sigarette dal tabaccaio probabilmente qualcuno a Palazzo Chigi storcerebbe il naso. Eppure esistono anche molti prodotti che possono essere acquistati con la carta del reddito di cittadinanza: tra questi fino ad oggi rientravano anche le sigarette. Ma esiste un caso ormai passato alle cronache, cioè la vicenda del tabaccaio di Ladispoli che ha dichiarato di non voler più accettare la carta del reddito di cittadinanza Per l’acquisto dei prodotti come le sigarette e i Gratta e Vinci.

È bene precisare quindi che esiste comunque un divieto di utilizzare la carta presso gli esercizi prevalentemente o significativamente adibiti alla vendita dei beni e servizi vietati dal provvedimento.

Reddito di cittadinanza: cosa dice la normativa

Abbiamo visto dunque che il Tabaccaio di Ladispoli ha vietato l’acquisto di Gratta e Vinci e sigarette con la carta del Reddito di Cittadinanza. Ma ha fatto davvero bene? È davvero vietato acquistare gratta e vinci con la carta del Rdc? Naturalmente il divieto non è applicabile al tabaccaio, ma all’acquirente e quindi al percettore del reddito di cittadinanza.

La normativa dice infatti che è vietato utilizzarla presso gli esercizi adibiti alla vendita dei beni e servizi vietati dal provvedimento, e per questa voce bisognerebbe controllare quali sono gli esercizi vietati dal provvedimento. Inoltre bisogna utilizzare la carta solo presso i post degli esercizi commerciali convenzionati con il circuito MasterCard.

Per il legislatore tra i prodotti che non è possibile acquistare vi sono anche i Gratta e Vinci perché non sono considerate essenziali per il sostentamento.











