REDDITO DI CITTADINANZA/ Funziona per davvero?

Cancellarlo, modificarlo o lasciarlo cosi com’è? Un parere sul Reddito di Cittadinanza con opinioni frutto di studio, ascolto, pareri e conoscenza dei dati più autorevoli sul tema. È questo l’obiettivo che intende raggiungere l’evento organizzato da IlSussiadiario.net e Finanza Now sullo strumento di politica sociale più dibattuto degli ultimi tempi. Una maratona televisiva di 8 ore, dedicata esclusivamente al Reddito di Cittadinanza che ha l’ambizione di tenere insieme le politiche attive del mercato del lavoro (inserimento e reinserimento) e il contrasto alla povertà e al disagio sociale. Troppo?

SALARIO MINIMO/ L'alternativa a una legge Pd-M5s dagli effetti devastanti

L’intera programmazione sarà quindi live su FinanzaNow.com direttamente o attraverso ilSussidario.net.

Si partirà alle 9,30 del mattino con l’Inps per analizzare numeri e dati. A seguire Gabriele Fava della Corte dei Conti evidenzierà costi e benefici di questa misura.

Alle 10,30 si darà voce alle imprese attive nel reclutamento del lavoro stagionale, a detta di certa stampa, uno dei settori che ha sofferto nel reclutamento del personale, cosi come il settore agricolo, la cui voce è in agenda per le 16,30.

Sabino Cassese/ "Reddito di cittadinanza da modificare: allontana dal lavoro"

Un giudizio obiettivo sul Reddito di cittadinanza non può non tenere conto, infine, dell’opinione di chi vive a stretto contatto con il disagio sociale e la povertà. Uno spaccato della fragilità economica italiana verrà rappresentato sul finire della giornata dalla Caritas. Non mancheranno infine le opinioni dei Navigator, attraverso il Presidente della loro associazione, le posizioni dei politici e alcuni contributi tecnici ed economici come quello dell’Associazione Adapt e di diversi docenti universitari.

LEGGI ANCHE:

RDC E SALARIO MINIMO/ Le idee di Scholz pronte a condizionare il dibattito italiano

© RIPRODUZIONE RISERVATA