Reddito di cittadinanza maggio 2022/ Ritardo e decurtazione del mese: cos’Ã¨ successo?

Il reddito di cittadinanza a maggio 2022 risulta in forte ritardo? Probabilmente a causa di un passaggio saltato, potrebbe slittare la ricarica e dunque ritrovarsi in una situazione poco agiata per l’assenza di erogazione economica.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha sottolineato più volte – così come indicato sul loro portale web – che affinché un soggetto a cui spetta il RDC possa riceverlo opportunatamente, dovrà rispettare determinate condizioni.

Reddito di cittadinanza maggio 2022 ritardo o saltato? I motivi

Il reddito di cittadinanza a maggio 2022 è in ritardo e sembra proprio che al termine del mese, ormai sia saltato del tutto. Esistono tuttavia, due condizioni che sarebbero la causa scatenante di quanto sarebbe potuto accadere.

Chi ha il diritto di ricevere il reddito di cittadinanza, deve soddisfare due condizioni:

Dare l’ immediata disponibilità al lavoro ;

; Aderire ad un percorso personalizzato di accompagnamento svolto al fine di esser inserito nel mondo del lavoro e all’inclusione sociale.

Affinché si possa dimostrare l’interesse di voler avere una inclusione sociale e lavorativa, gli interessati per poter mantenere attivo il reddito di cittadinanza, dovranno presentarsi almeno una volta mese, presso il Centro di Impiego nel Comune in cui si vive.

Si tratta di uno step obbligatorio che purtroppo, non viene rispettato quasi mai. Il problema è che secondo quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2022, infrangendo questa opzione, risulterebbe come un “rifiuto al lavoro” e dunque i sussidio economico verrà decurtato.

A complicare la vicenda sono proprio i Centri per l’Impiego, che hanno lasciato libertà al percettore del reddito di cittadinanza, di presentarsi o meno all’appuntamento mensile che – dovrebbe – esser obbligatorio.

In realtà, ciò ci confermerebbe obbligatorio soltanto se il percettore del Reddito di Cittadinanza si rifiutasse di presenziare all’appuntamento preso direttamente con il Centro per l’impiego. I centri stessi infatti, hanno dichiarato di non aver ricevuto informazioni chiare per poter stabilire come comportarsi con esattezza.











