Reddito di cittadinanza novembre 2022/ Altri soldi per chi lo ha: 2 indennità in più

Il reddito di cittadinanza di novembre 2022 potrebbe presentare una somma più sostanziosa. I percettori potranno – fino a quando ne potranno godere – esser felici di quanto apprenderanno dopo aver letto questa notizia.

Chi invece, è contrario – come ha sempre riferito Giorgia Meloni – alla misura economia del Reddito di Cittadinanza, sappiate che probabilmente il Governo ben presto attuerà la sua cancellazione o comunque una modifica piuttosto interessante.

Reddito di cittadinanza novembre 2022: ecco le novità

Come accennato, il reddito di cittadinanza di novembre 2022 potrebbe essere una gioia in più. I beneficiari godranno di novità interessanti, in particolar modo legate a degli aumenti. Oltre alla cifra mensile del sostegno economico Rdc, si riceverà sia il bonus da 150 euro che l’assegno unico.

Il nome previsto per questo assegno unico, è la cosiddetta integrazione Rdc-Au. Il nome nasce dal fatto che dall’assegno unico in questione che spetta al beneficiario, viene tolta la quota figli già accreditata nel bonus del reddito di cittadinanza.

Attualmente, sono molte le famiglie italiane che stanno aspettando gli arretrati dell’assegno unico. Questo consentirà a loro, di aumentare gli importi in euro da ricevere nel mese di novembre.

Già da un po’ di mesi, è possibile scaricare e compilare il modulo Rdc-Com-Au, che riguarda appunto, l’assegno unico da destinare a chi percepisce già il reddito di cittadinanza. La domanda può esser inviata in qualsiasi momento, visto che non è stata fissata nessuna data di scadenza al riguardo.

Dopo aver spedito telematicamente il modulo, sarà responsabilità dell’Istituto nazionale della previdenza sociale valutare e approvare le domande ricevute, per poi iniziare ad erogare gli importi spettanti ai beneficiari.

Il reddito di cittadinanza del mese di novembre 2022, ricordiamo che verrà pagato in linea di massima, tra il 26 il 30 novembre. Ma visto che c’è di mezzo il week-end, la data più idonea e soprattutto veritiera, crediamo sia lunedì 28.











