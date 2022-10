Reddito di Cittadinanza ottobre 2022/ Chi non lo riceve questa settimana

Reddito di Cittadinanza ottobre 2022: quando riceveranno i soldi i beneficiari? Le somme saranno erogate in giorni diversi a coloro che hanno presentato una nuova richiesta o l’hanno rinnovata nel mese di agosto, dopo la scadenza delle prime 18 mensilità. Alcuni dovranno attendere la fine del mese di ottobre per avere l’accredito.

Reddito di Cittadinanza ottobre 2022: le date dei pagamenti

Il reddito di cittadinanza viene pagato in giorni diversi a seconda di chi ha chiesto il rinnovo o chi è al primo ciclo di pagamenti mensili.

Le date per il pagamento del Reddito di Cittadinanza di ottobre 2022 sono quindi due e sono sempre determinate dal fatto in cui è stata effettuata la domanda o richiesto il rinnovo del sussidio. Nel primo caso i beneficiari la riceveranno il giorno 15 del mese, gli altri invece dovranno attendere qualche giorno e precisamente giovedì 27 ottobre.

Questi tutti i soggetti beneficiari che per vedersi accreditare le somme del Reddito di Cittadinanza di ottobre dovranno attendere la fine del mese:

coloro che beneficiano del sussidio almeno da un mese;

coloro che hanno fatto domanda per la prima volta ad agosto 2022, hanno ricevuto il primo pagamento del sussidio dopo il 15 settembre e ora ricevono la seconda mensilità delle prime 18;

coloro che hanno chiesto il rinnovo per le ulteriori 18 mensilità ad agosto 2022, mese di sospensione, e che hanno ricevuto il primo pagamento della seconda tranche del sussidio dopo il 15 settembre;

coloro che hanno terminato le 36 mensilità del Reddito di Cittadinanza a luglio 2022, hanno fatto nuovamente domanda per ottenere il sussidio ad agosto e a metà settembre hanno ricevuto la prima mensilità del terzo periodo di fruizione.

Reddito di Cittadinanza ottobre 2022: chi non lo riceverà affatto

Di seguito, invece, la lista di chi non riceverà per niente il pagamento del Reddito di Cittadinanza di questo mese di ottobre 2022:

coloro che hanno fatto richiesta per la prima volta all’INPS per ottenere il riconoscimento del sussidio nel mese corrente;

coloro che hanno fatto richiesta all’INPS per ottenere il riconoscimento del rinnovo al termine delle prime 18 mensilità nel mese di settembre, al fine di ottenere le successive 18;

coloro che hanno fatto richiesta all’INPS nel mese corrente per ottenere nuovamente il riconoscimento del beneficio al termine delle prime 36 mensilità.

