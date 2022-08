Reddito di cittadinanza/ Quando si riceve il pagamento di agosto 2022

Prima che arrivi settembre, è partito il pagamento del reddito di cittadinanza in riferimento al mese di agosto 2022. In giornata (lunedì 22 agosto), sono partite tutte le ricariche per quei soggetti che non hanno potuto percepire il sussidio durante la prima tranche.

In questa notizia vedremo a chi spetterà il pagamento RDC previsto per il mese scorso, la cui ricarica è partita dopo Ferragosto (15 agosto).

Reddito di cittadinanza pagamento agosto 2022: a chi spetta?

Ad agosto c’è chi ha potuto ricevere anticipatamente il reddito di cittadinanza, chi invece ha dovuto attendere post Ferragosto. Nella giornata odierna (lunedì 22 agosto 2022), sono state effettuate le prime ricariche ai beneficiari:

Chi ha percepito il RDC da almeno un mese;

Chi ha fatto domanda per la prima volta, nel mese di giugno 2022 e ha già ottenuto la prima ricarica il 15 luglio;

Chi ha fatto domanda per ottenere il rinnovo di altri 18 mesi nel mese di giugno 2022;

Chi ha terminato a maggio 2022, le 36 mensilità di sussidio e nel mese di giugno ha richiesto il rinnovo con ottenimento della prima ricarica nel 3° periodo di fruizione.

Per il mese di agosto del 2022 sono previste due tranche di ricariche, dunque due periodi differenti:

A partire dal 18 agosto: generalmente il pagamento viene effettuato dal giorno di Ferragosto (15), ed è valido per quei cittadini che hanno rinnovato oppure effettuato una nuova richiesta a giugno 2022, dopo aver terminato i primi 18 mesi di erogazione del sussidio. Dal 22 agosto il sussidio verrà erogato a chi ha percepito il Reddito di Cittadinanza almeno una volta, a patto che non siano passati diciotto mensilità dal pagamento della prima rata (è importante aver aggiornato il proprio ISEE del 2022).

Tuttavia, per evitare errori e aver certezza sull’avvenuto pagamento, è possibile verificare chiamando il numero verde 800 666 888, tramite lo sportello Postamat oppure accedendo al sito ufficiale e governativo (redditodicittadinanza.gov.it), con il proprio metodo di autenticazione digitale.

