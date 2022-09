Reddito di cittadinanza settembre 2022/ Il bonus di 200 euro non ci sarà: ecco perché

Reddito di cittadinanza settembre 2022: quando i pagamenti?

I pagamenti relativi al reddito di cittadinanza per il mese settembre del 2022 potrebbero arrivare a breve. Durante questo periodo il sussidio è erogabile soltanto a tre tipologie specifiche di beneficiari: chi ha percepito il RDC per primo, i cittadini che lo ricevono e che hanno fatto richiesta per il rinnovo e per i soggetti che aspettavano gli arretrati.

Reddito di cittadinanza 2022/ Come uscire dal nucleo familiare prima dei 26 anni?

Nel mese di settembre l’INPS farà fronte a due pagamenti: il primo previsto per domani giovedì 15 settembre, e l’altro per martedì 27 settembre 2022. È indispensabile ricordare che il sussidio economico dovrà esser spesso (interamente), entro e non oltre il mese successivo a quello d’accredito.

Conte vs Meloni/ "Vuole guerra civile con abolizione reddito cittadinanza"

Facendo un esempio pratico potremmo dire che: chi ha ricevuto l’accredito del sussidio nel mese di settembre 2022, dovrà spendere nella sua interezza, il contributo economico entro e non oltre il 30 ottobre del 2022.

Le uniche eccezioni che consentono di protrarre la spesa sono legate esclusivamente alle doppie ricariche ordinarie e agli eventuali arretrati. In caso contrario i soldi non usufruiti si perderanno.

Reddito di cittadinanza settembre 2022: perché non ci saranno i 200 euro di bonus

Nel pagamento relativo alla ricarica del reddito di cittadinanza di settembre 2022, erroneamente molti cittadini italiani attendono anche l’accredito del bonus di 200 euro. Il problema è che quest’ultima agevolazione economica in più non è prevista a tutti i beneficiari del sussidio.

Voucher lavoro al posto del Reddito di Cittadinanza?/ Perché è una valida alternativa

Le uniche persone che non riceveranno il bonus di 200 euro insieme alla ricarica del RDC di settembre sono coloro che:

Hanno già percepito i 200 euro nel mese di luglio oppure ad agosto ;

nel mese di oppure ad ; Hanno nel nucleo familiare ISEE, un soggetto beneficiario dell’indennità (lavoratori domestici, pensionato o dipendente).

Se non rientrate in nessuno dei due casi, allora suggeriamo caldamente di contattare l’assistenza INPS o il contact center adibito al Reddito di Cittadinanza e far presente immediatamente la situazione in cui si è coinvolti.

Suggeriamo di restare aggiornati su tutte le novità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA