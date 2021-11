Reddito di Cittadinanza, stop senza Green Pass/ Progetti collettività: svolta Governo

Il Reddito di Cittadinanza potrebbe essere “perso” qualora non si fosse in possesso di un regolare Green Pass: a rivelarlo è “Italia Oggi” dopo aver scoperto la dicitura, nero su bianco, del Ministero del Lavoro nella nota 8526/2021.

«Il beneficiario che non intende dotarsi del Green Pass si può suggerire di rinunciare al RdC per evitare la decadenza (in tal caso la nuova domanda può essere presentata dopo 18 mesi», spiega il Ministero sottolineando come dunque chi sarà senza il certificato verde anti Covid non potrà partecipare ai Puc (Progetti Utili alla Collettività), elemento cardine del “nuovo” Reddito di Cittadinanza modificato nella Manovra di Bilancio 2022. «Chi ne fosse sprovvisto è considerato assente ingiustificato» e tale assenza di un giorno fa scattare la decadenza dal RdC (spiega “Italia Oggi” come non v’è norma di salvaguardia, come per i dipendenti per i quali c’è il diritto alla conservazione del posto).

IL “REBUS” SUL REDDITO DI CITTADINANZA

Il caso in questione nasce dalla richiesta al Ministero del Lavoro di dare indicazioni circa l’applicazione del Green Pass – obbligatorio per tutti i lavoratori dal 15 ottobre scorso – per tutti i beneficiari percettori del RdC. Chi invece si trova regolarmente in possesso del certificato, vedrà applicate le tutele sulla salute e la sicurezza all’interno dei Puc: nel caso in cui svolga la propria prestazione presso un datore di lavoro, «il beneficiario di RdC deve ricevere informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui va a lavorare e sulle misure di prevenzione ed emergenza (queste informazioni deve darle il datore di lavoro ospitante». Il problema ravvisato dall’inchiesta del quotidiano diretto da Pierluigi Magnaschi, sta nella rigida regola legislativa che porrebbe il seguente caso-limite: è sufficiente un giorno di assenza ingiustificata – ovvero un giorno senza Green Pass – per poter dire addio al RdC. Da qui il consiglio del Ministero al beneficiario del Reddito, ovvero rinunciare allo steso RdC per evitare la decadenza: basta poi ripresentare domanda di Reddito appena in possesso del Green Pass o dal 1 gennaio 2022 quando scadrà l’attuale dispositivo di legge sul Green Pass (anche se è assai probabile una proroga del decreto fino a marzo-giugno 2022).

