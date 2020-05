Reddito di emergenza/ Catalfo: “Online la procedura per richiederlo”

Pubblicità

È online sul sito dell’Inps la procedura per richiedere il Reddito di emergenza, “un aiuto concreto per due milioni di cittadini messi ancor più in difficoltà dal Coronavirus e che ora potranno ricevere fra i 400 e gli 800 euro al mese”: lo ha annunciato anche su Twitter il ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, parlando della misura prevista dal decreto rilancio ed evoluzione di uno degli storici cavalli di battaglia del Movimento 5 Stelle, cioè il reddito di cittadinanza, allargato appunto a reddito di emergenza nella crisi scaturita dalla pandemia di Coronavirus.

Oltre al messaggio pubblicato dal ministro sul proprio profilo Twitter personale @CatalfoNunzia, sono arrivate naturalmente anche le note tecniche dell’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale: “A breve – si legge inoltre sul sito dell’Inps – sarà disponibile la circolare esplicativa, con le indicazioni di dettaglio relative alla disciplina della misura”.

REDDITO DI EMERGENZA: ALCUNI DATI

La misura del reddito di emergenza, che è prevista nel decreto Rilancio che ha faticosamente visto la luce nei giorni scorsi dopo un iter assai tormentato, è un aiuto per le famiglie in difficoltà in questa emergenza Coronavirus – da cui evidentemente prende il nome – che non hanno diritto ad altri sussidi, nemmeno la cassa integrazione.

La cifra stanziata però è molto più bassa rispetto ai tre miliardi che erano stati promessi proprio dal ministro del lavoro e delle politiche sociali Nunzia Catalfo: ci sono “appena” 959 milioni di euro, una cifra che si stima possa bastare presumibilmente per non più di 1,2 milioni di famiglie. I soldi – a partire da 400 euro per un single, che saliranno con vari scaglioni fino a 720 euro per una coppia con due figli e ad un massimo di 800 per le famiglie con tre o più figli – saranno versati per due mensilità, quindi anche la durata temporale del sussidio è decisamente breve.



