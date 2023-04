Reddito di libertà per donne vittime di violenza/ A chi e quanto spetta

Il reddito di libertà per le donne vittime di violenza, è un sussidio economico rilasciato dal Governo, affinché ogni donna – in precedenza malmenata – possa riacquisire la propria libertà personale, e affrontare delle spese utili al suo sostentamento e a quello di eventuali figli minori.

Il sussidio è stato presentato per la prima volta nel 2022, una soluzione per aiutare le donne (come abbiamo già detto), che hanno subito violenza. I traumi che ne conseguono sono psicologici e conseguenzialmente personali, riflettendosi poi sull’ambiente circostante.

Michael Jordan, irruzione nella super villa di Chicago/ Arrestato giovane 18enne

Reddito di libertà per donne vittime di violenza: 400€ al mese

Il reddito di libertà per le donne vittime di violenza, prevede 400 euro mensili da accreditare per un periodo massimo di 12 mesi. Tempo necessario affinché una donna possa riprendere la propria autonomia, cercando di superare il trauma che le è stato causato per violenza.

Diretta/ Bologna Lecce streaming video tv: capolista in fuga (Primavera)

Le spese da poter essere ricoperte in questo sostentamento, sono anche di natura formativa e scolastica. Infatti, in caso di figli a carico, la donna potrà usare questo sussidio per permettere ai suoi figli, di continuare l’istruzione scolastica, senza intralciarli nonostante lo spiacevole accaduto.

Il reddito di libertà per le donne vittime di violenza, può essere richiesto facendo domanda al proprio Comune di riferimento. Le istanze potranno essere inserite dall’operatore dipendente del Comune, che dopo aver compilato tutti i campi durante la procedura online, avrà l’onere di:

Diretta/ Cagliari Juventus streaming video tv: bianconeri per i playoff (Primavera)

Attestare la condizione di bisogno straordinario o ordinario (urgente). Documento rilasciato dal servizio sociale professionale di riferimento territoriale. La dichiarazione che comprova il percorso di autonomia ed emancipazione della donna. Il documento verrà rilasciato dal legale che rappresenta il centro antiviolenza.

Il denaro sarà erogato direttamente sul conto corrente intestato al richiedente (da far presente quando si invia la domanda). Il sussidio è altresì compatibile, con gli altri strumenti di aiuto (assegno unico, NASpI e Reddito di Cittadinanza).











© RIPRODUZIONE RISERVATA