In Toscana, dal prossimo 1° gennaio, partirà la sperimentazione del reddito regionale di reinserimento lavorativo

Era il 2019 e il Governo Conte I, il Governo giallo-verde, approvava la legge che istituiva anche nel nostro Paese una misura universale contro la povertà definita “Reddito di cittadinanza”. Luigi Di Maio, all’epoca potente ministro grillino del Lavoro, dichiarò che con tale misura la povertà nel nostro Paese era stata abolita. Uno strumento che, è indubbio, ha avuto un ruolo molto importante per garantire la stabilità sociale durante il biennio del Covid.

I Governi che si sono poi succeduti hanno progressivamente inserito previsioni normative che, sotto vari aspetti andavano, a riformare, in senso limitativo, lo strumento.

Con l’arrivo dell’Esecutivo Meloni la Riforma del reddito di cittadinanza è stata ancor più strutturale ed è stato sostituito da due nuove misure: il Sfl e l’Adi. Il primo è destinato ai soggetti ritenuti più facilmente occupabili, il secondo a quelle persone nel cui nucleo familiare si evidenziano particolari criticità (gestione di figli minori, anziani, invalidi).

È un fatto indubbio che alcune categorie prima tutelate dal Reddito di cittadinanza si sono ritrovate fuori dal sistema delle garanzie.

In questo quadro alle ultime elezioni regionali uno dei punti qualificanti dell’accordo del cosiddetto “campo largo” è stato l’inserimento di un nuovo Reddito di cittadinanza su base regionale. Fra le amministrazioni che hanno inserito questa misura nel programma vi è, tra le altre, la Regione Toscana dove, peraltro, vale la pena ricordare, il partito delle stelle era all’opposizione nella precedente legislatura.

Dalle parole si è passati, quindi, ai fatti e, in Toscana, dal primo gennaio sarà possibile richiedere un nuovo reddito regionale di reinserimento lavorativo. Una sperimentazione, è ben precisare, che è anche il primo atto del neo assessore al lavoro, in quota Avs, Lenzi.

La misura riguarda i cittadini disoccupati e residenti nel territorio regionale, con un Isee inferiore a 15.000 euro, e che non percepiscono nessun’altra misura di sostegno alla disoccupazione. Il tutto, ovviamente, connesso a un necessario meccanismo di condizionalità per cui il sostegno economico sarà legato alla partecipazione dei cittadini a percorsi di politiche attive, in particolare di formazione tesa alla riqualificazione delle competenze.

Si tende a evidenziare come questo nuovo sostegno non vada nella direzione di rafforzare logiche di puro assistenzialismo, ma altresì di rafforzare meccanismi di inclusione sociale dei più deboli puntando sull’inserimento nel mercato del lavoro.

Nei prossimi mesi si potrà capire se, e come, questo meccanismo funzionerà e se starà portando i risultati sperati.

Rimane indubbio, infatti, che in un mercato del lavoro come quello italiano non possa mancare, a prescindere dai retaggi ideologici, una misura, sempre perfettibile, che si propone di ridurre le disuguaglianze e di trovare percorsi sostenibili di inclusione sociale per chi non ha più le “giuste” competenze per stare in autonomia dentro il mercato del lavoro o per chi, questione ancora più delicata, pur lavorando rimane povero.

