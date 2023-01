Reddito energetico 2023/ Fino a 8.500€ di risparmio: in quali Regioni è ammesso

Il reddito energetico anche nel 2023 è stato confermato. Se lo ricorderanno i cittadini italiani che per la prima volta hanno potuto usufruire di questo contributo nel 2020, quanto l’ex sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro, decide di promuoverlo per la prima volta.

Da allora, proposta ben vista – soprattutto in questi tempi di rincari – le Regioni hanno stanziato dei fondi per poterlo prorogare. Anche in questo nuovo anno, la somma è sempre la stessa, 8500€ da destinare alle famiglie meno abbienti. Ma come si può far richiesta? E a che cosa serve?

Reddito energetico 2023: come installare gratuitamente i pannelli solari

Il reddito energetico del 2023 consentirà alle famiglie italiane con un reddito economico basso, di poter installare gratuitamente i pannelli solari, che oltre ad imbattere a costo quasi zero l’ambiente, gli consentirà di poter risparmiare molti soldi che avrebbero versato per il montaggio di quest’ultimi.

Ricordiamo che il contributo è erogato direttamente dalle Regioni italiane, la cui parte del fondo destinata a tale agevolazione, sarà utilizzata anche per installare dei sistemi di accumulo, che migliorano l’autonomia della produzione d’energia, senza sfruttare quella concessa dalle società fornitrici.

Il requisito reddituale dipende dalla Regione di riferimento. In gran parte dei territori italiani, l’ISEE non dev’essere superiore a 20 mila euro. In altre ancora, come ad esempio la Regione Lazio, l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente è stato innalzato a 30 mila euro.

La cosa migliore da fare è consultare la Regione di proprio interesse, ed informarsi sul loro sito web ufficiale per possibili variazioni, data la soggettività del caso. I benefit non finiscono qui, perché il reddito energetico del 2023 consiste in una stipula di convenzione con il Gestore dei servizi energetici (GSE).

Questo significa che le famiglie italiane potranno produrre più energia elettrica di quella che sarebbe sufficiente per le loro abitazioni. Il contributo può variare da 6.000€ a 8.500€, richiedibile sia dai condomini che dai proprietari di unità abitative singole.

Il bonus può esser richiesto in Sardegna, Friuli Venezia Giulia, nel Lazio, in Lombardia e in Umbria.

