Redeeming Love – Riscatto d’amore, film su Canale 5 con Abigail Cowen

Martedì 25 marzo, andrà in onda, in prima serata su Canale 5, alle ore 21:30, il film sentimentale dal titolo Redeeming Love – Riscatto d’amore.

Si tratta di un progetto cinematografico statunitense del 2022 distribuito da Universal Pictures e ispirato all’omonimo romanzo scritto dall’autrice Francine Rivers nel 1991.

La sceneggiatura è scritta dalla stessa scrittrice, in collaborazione con il regista di questa pellicola, D.J. Caruso, film maker conosciuto per avere diretto diverse serie tv di successo, come Dark Angel, Smallville e The Shield e xXx – Il ritorno di Xander Cage.

Niccolò Fabi, chi è: gli esordi e Sanremo/ Nel 2010 la morte della figlia Olivia e l'ex compagna Shirin Amini

La protagonista del film Redeeming Love – Riscatto d’amore è interpretata dall’attrice statunitense Abigail Cowen, diventata famosa per la sua interpretazione della fata Bloom nel live action Fate: The Winx Saga.

Al suo fianco l’attore Tom Lewis, conosciuto per il personaggio di Thomas Swoden nella serie tv Gentleman Jack – Nessuna mi ha mai detto di no.

Nel cast anche alcuni volti molto amati dal pubblico internazionale, quali Nina Dobrev, protagonista della serie tv The Vampire Diaries, e Eric Dane, l’affascinante dottor Mark Sloan nella serie tv Grey’s Anatomy.

Peppe Iodice, chi è?/ "Stefano De Martino? Ci siamo conosciuti a Made in Sud, è un fuoriclasse"

La trama del film Redeeming Love – Riscatto d’amore: l’amore e la fede che curano ogni ferita

Redeeming Love – Riscatto d’amore è ambientato in California nella metà del XIX secolo, nel pieno periodo della corsa all’oro nel selvaggio West.

La protagonista è una giovane donna, triste e disillusa, di nome Angel (Abigail Cowen), la cui vita fin da bambina è stata caratterizzata da privazioni e soprusi, figlia di una prostituta e di un uomo sposato che l’ha sempre disprezzata.

La giovane lavora a sua volta come prostituta ed è circondata da uomini che la desiderano per la sua straordinaria bellezza e approfittano di lei, fino a quando, un giorno, arriva l’opportunità di lasciare alle spalle il suo passato.

Inaspettatamente, infatti, arriva nella cittadina un giovane uomo di nome Michael Hosea (Tom Lewis) che si innamora di Angel a prima vista, iniziando a farle visita al bordello solo per vederla e stare con lei senza alcuna pretesa, e che è convinto che Dio voglia che lei lo sposi.

Lorenzo Spolverato, la reazione all'uscita di Shaila Gatta/ "Non vedo l'ora di vederla. Non ha mai avuto..."

Angel è stupita dall’atteggiamento rispettoso e gentile di Michael, così diverso da tutti gli uomini che ha incontrato nella sua vita e, giorno dopo giorno, l’uomo riesce a far crollare le difese che la donna ha costruito nel corso del tempo, dimostrandole che la vita offre sempre un’opportunità a chi è disposto a crederci.