Redmi Watch 3 Lite annunciato in Cina/ Il nuovo smartwatch ‘leggero’ di casa Xiaomi

E’ stato ufficialmente svelato in Cina nelle scorse ore il Redmi Watch 3 Lite, nuovo smartwatch del brand cinese che fa a capo alla multinazionale Xiaomi. Si tratta, come ricordano i colleghi di Hdblog.it, dell’erede del modello Watch2 Lite, che era giunto in Italia a fine 2021, nonché della versione più “leggere”, appunto Lite, del Watch 3 che invece è sbarcato sul mercato alla fine del 2022. In Cina viene venduto precisamente come Redmi Watch 3 Youth Edition, e garantisce fino a 12 giorni di autonomia con una sola ricarica, ed è proposto nelle due colorazioni nero Space e grigio Twilight. Il Redmi Watch 3 Lite è dotato di un piccolo schermo con tecnologia Amoled da 1,83 pollici, che risulta essere personalizzabile con più di duecento quadranti.

Abbiamo inoltre la connettività Bluetooth nonché quella NFC per i pagamenti, e il supporto a più di 100 diverse modalità sportive. E’ stato messo in vendita in Cina al prezzo di 399 yuan, l’equivalente di 52 euro, ma è noto e risaputo come i prezzi sul mercato cinese siano molto più bassi rispetto a quelli del Vecchio Continente di conseguenza, in caso di sbarco in Europa, dobbiamo aspettarci un “aumento”.

REDMI WATCH 3 LITE, L’ALTERNATIVA SUL MERCATO ITALIANO

Fra le funzioni presenti all’interno del Redmi Watch 3 Lite troviamo il battito cardiaco, la misurazione della qualità del sonno e l’SpO2, mentre il grado di impermeabilità è 5ATM.

Come detto sopra, lo smartwatch del brand Xiaomi è stato per ora annunciato solamente sul mercato cinese, e al momento non è dato sapere se sbarcherà anche in Italia e in generale in Europa. In alternativa, chi volesse acquistare un indossabile di Redmi, potrebbe puntare sulla Versione non Lite del Watch 3, che costa 129,99 euro, ed ha un display Amoled da 1,75 pollici, risoluzione 390×450, luminosità fino a 600nit. Presente anche in questo caso la connettività Bluetooth 5.2, quindi il GPS e una batteria da 289mAh con autonomia fino a 12 giorni.

