Si stanno per aprire le urne per i cinque quesiti del Referendum 2025, che chiameranno al voto tutti i cittadini italiani – almeno, quelli maggiorenni che godono del pieno diritto a partecipare alle votazioni – per decidere su cittadinanza e lavoro, aprendo anche le porte a chi è affetto da gravi disabilità tali da necessitare del voto a domicilio: opzione, quest’ultima, sempre concessa in occasione delle votazioni (di qualsiasi tipo siano) e che va esercitata seguendo un preciso protocollo, determinate regole e rigide scadenze, che ovviamente scopriremo assieme a voi tra queste stesse righe, in modo che possiate arrivare preparati al Referendum 2025.

Facendo prima di tutto un passo indietro, ricordiamo che, allo stato attuale, per la legge elettorale italiana che regola ogni tipologia di votazione – dai referendum alle amministrative – il voto a domicilio è concesso solamente nel caso in cui l’avente diritto sia affetto da “gravissime infermità” tali da impedirne “l’allontanamento dall’abitazione” o che sia “in condizioni di dipendenza continuativa e vitale” da macchinari medici; mentre non sono considerati gli eventuali infortuni temporanei, con soli alcuni comuni che hanno attivato dei servizi di accompagnamento alle urne per chi può uscire dall’abitazione ma è sprovvisto di mezzi di trasporto.

Voto a domicilio per i Referendum 2025: come richiederlo tra documenti e tempistiche e come funziona

Per richiedere la possibilità di votare a domicilio occorrono sostanzialmente tre documenti (che variano leggermente a seconda del comune di residenza): il primo è un giustificativo nel quale si indica l’indirizzo del richiedente ed un eventuale numero di telefono per contattarlo, il secondo è la copia il più in chiaro possibile e fronte/retro della tessera elettorale e il terzo una certificazione sanitaria che attesti la condizione di grave infermità; tutti da far pervenire al comune manualmente o – in alcuni casi – tramite email.

Le modalità effettive per presentare la richiesta in vista del Referendum 2025 vi consigliamo di verificarle personalmente sul sito del vostro comune, fermo restando che, allo stato attuale, è ormai troppo tardi, visto che, da legge elettorale, andava presentata “tra il quarantesimo ed il ventesimo giorno” precedente alla votazione (insomma, fino a lunedì 19 maggio); mentre quello che avverrà tra domenica 8 e lunedì 9 giugno – giorni delle votazioni – sarà che un incaricato del seggio si presenterà a casa del richiedente con il plico, verificando che eserciti il suo diritto nella piena libertà personale e senza interferenze esterne.