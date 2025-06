URNE APERTE PER I 5 REFERENDUM: LA LUNGA DIRETTA VERSO I RISULTATI DELL’AFFLUENZA

Dopo una lunga campagna elettorale all’insegna delle parole d’ordine “Cinque Sì” e “quorum a rischio” si riaprono i seggi in tutta Italia per la prima volta un anno dopo le Europee: i 5 quesiti dei Referendum 2025 sui temi di lavoro e cittadinanza chiamano gli italiani elettori alle urne per la 25esima volta nella storia repubblicana. Proposti da CGIL e comitato di associazioni di area Centrosinistra, i 5 Referendum abrogativi necessitano per legge di avere la validazione del quorum fissato al 50% più uno: ciò significa che ogni singolo quesito referendario per essere valido deve rimanere al di sopra di quella soglia di affluenza.

Come si vota al ballottaggio Elezioni Comunali 2025/ Regole Taranto Matera e 13 Comuni: apparentamento scheda

Fondamentali dunque saranno già da oggi i risultati dell’affluenza dai seggi, per un voto che si snoda oggi domenica 8 giugno e domani, lunedì 9 giugno 2025, in concomitanza con le Elezioni Comunali in 21 Comuni in tutta Italia (15 al ballottaggio, tra cui Taranto e Matera, e 6 in Sardegna per il primo turno delle Amministrative, tra cui Nuoro): le comunicazioni in diretta dal Viminale sui primi risultati in tempo reale dell’affluenza ai seggi arriveranno alle ore 12, alle 19 e alle 23 con la chiusura delle urne; domani invece l’unico dato sarà comunicato alla chiusura definitiva dei Referendum 2025 alle ore 15, con spoglio immediato nel pomeriggio.

Come si vota Referendum abrogativi 2025/ Quesiti e quorum, come si svolge: quante schede si possono ritirare

Da parziali modifiche alla legge Jobs Act sul lavoro a maggiori garanzie sulla sicurezza e gli appalti, fino al dimezzamento del tempo per ottenere la cittadinanza italiana per gli stranieri regolari: cinque in tutto i quesiti promossi dalla CGIL (rompendo la “triade” sindacale con UIL che lascia libertà di voto e CISL che consiglia l’astensione), con la battaglia politica che ha visto in questi mesi il campo largo progressista dividersi per 5 Sì mentre il Centrodestra è rimasto compatto nel considerarsi errate le ragioni del Referendum 2025 e quindi indirizzati a consigliare il NO o l’astensione.

Diretta Referendum, Ballottaggi 2025 e Comunali Sardegna/ Come si vota, quorum: bufera per navetta voto

COME SI VOTA IL REFERENDUM ABROGATIVO: LE SCHEDE SUI 5 QUESITI E I 6 SCENARI SULLE REGOLE

Al netto dei consueti requisiti previsti per il voto nazionale – documento di identità valido, tessera elettorale valida, almeno 18 anni di età – le regole su come si vota ai Referendum 2025 abrogativi hanno accompagnato la lunga campagna elettorale tra accuse e polemiche sulle svariate modalità. Ad ogni elettore al seggio saranno consegnate 5 schede, una per ciascun quesito abrogativo popolare: se si vuole abrogare (cioè cancellare) tale parte di legge indicata nel quesito, si barra la casella Sì; se si vuole mantenere la legge, dunque contrari alla proposta di abrogazione, allora si barrerà il No.

Il quorum come detto deve superare il 50% degli aventi diritto di voto, ma vale ogni singolo quesito: se per dire si superasse il quorum sui quesiti 2 e 5, e non negli altri, rimarrebbero validi i primi due mentre gli altri sarebbero invalidati per mancanza di quorum.

Sono in tutto 6 gli scenari idonei per votare i Referendum 2025, confermati dai regolamenti del Viminale: dal ritiro di tutte e 5 le schede per votare, all’astensione pura senza presentarsi alle urne (scelta anche utilizzata per far mancare il quorum ed evitare che passi il Sì). Terzo scenario la presenza al seggio ma ritirando solo le schede che interessano l’elettore: in quel caso il quorum si alza solo per i quesiti votati, non per gli altri non ritirati.

Quarto scenario riguarda il “metodo Meloni”, ovvero la possibilità di presentarsi al seggio ma rifiutando tutti e 5 i Referendum, manifestando così la contrarietà ai quei tipi di quesiti senza far alzare il quorum: è possibile infine anche ritirare le schede ma senza entrare in cabina per il voto, in questo modo si annulla il voto ma sale lo stesso il quorum.

Sesto e ultimo scenario riguarda la verbalizzazione scritta del dissenso contro i quesiti dopo averli ritirati, e anche in tale caso il quorum conteggia tali elettori. Per conoscere i quesiti e i facsimile delle schede elettorali che saranno distribuiti per i Referendum popolari 2025 ecco il link ufficiale del Viminale, mentre qui sotto trovate un breve riassunto su cosa dicono i singoli quesiti abrogativi.

COSA DICONO I REFERENDUM: LE MOTIVAZIONI E LE POSIZIONI DEI PARTITI

Cinque schede, cinque quesiti di cui 4 sul tema lavoro e il quinto sul fronte cittadinanza: la lunga diretta verso i risultati dei Referendum 2025 inizia stamane e si concluderà nel pomeriggio di lunedì: essendo centrale il tema del quorum raggiunto, dovrebbe svolgersi in maniera molto rapida l’operazione di spoglio. Al di là di conoscere in percentuale i risultati del Sì e del No sui singoli 5 quesiti, occorre osservare il risultato dell’affluenza nazionale per capire se le 5 proposte di abrogazione saranno validate o meno.

Il quesito n.1 – scheda verde – riguarda i contratti a tutele crescenti del Jobs Act: obiettivo è l’abrogazione la disciplina dei licenziamenti illegittimi, reintroducendo l’obbligo di reinserimento del lavoratore (articolo 18). Se vincesse il Sì tornerebbe la legge Fornero per i rapporti di lavoro, con il No il Jobs Act rimarrebbe invariato.

Sul quesito n.2 – scheda arancione – il Referendum riguarda l’abrogazione del tetto all’indennità nei licenziamenti nelle piccole imprese: se vincesse il Sì non vi sarebbe più tale limite di 6 mensilità mentre sarebbe stabilita da un giudice in merito a diversi criteri presi in considerazione; con il No/quorum non raggiunto rimarrebbe l’attuale legislazione di indennità in caso di licenziamento illegittimo.

Il Referendum quesito n.3 – scheda grigia – si sofferma sull’abrogazione della legislazione dei contratti a termine reintroducendo la causale per cui si ricorre ad un contratto determinato e non indeterminato, limitando la possibilità di produrre contratti “brevi”: se non passa il quesito resta la legislazione attuale con il tempo di 12 mesi entro cui il datore di lavoro non è obbligato ad indicare una causale (che resta invece obbligatoria se si vuole estendere il periodo).

Sul quesito n. 4 – scheda rosso/rosa – si punta sul tema della sicurezza sul lavoro, tra infortuni e appalti: se passa il Sì al Referendum 2025 allora il datore di lavoro/committente è ritenuto responsabile per i danni derivanti dai rischi dell’attività del subappaltatore, mentre altrimenti resta l’esclusione per i danni subiti dei lavoratori che lavorano in appalto (il cui infortunio resta responsabilità della sua singola azienda e non il committente).

Capitolo finale sul quesito n. 5 Cittadinanza, forse il più “chiacchierato” tra i Referendum abrogativi in attesa dei risultati definitivi di domani: la scheda gialla prevede la proposta di abrogazione della parte della legge del 1992 sui tempi della cittadinanza italiana: i promotori del Referendum puntano al dimezzamento da 10 a 5 anni per i cittadini regolar stranieri, con possibilità automatica di estendere la cittadinanza anche ai figli minorenni. Permangono invece tutti gli altri requisiti per ottenere la possibilità di essere cittadini italiani: fedina penale pulita, conoscenza lingua e reddito stabile).

Il Centrodestra è compatto nel voler “bocciare” tutti e 5 i referendum, ergo punta all’astensione o ad un’espressione di voto sul No: il Pd è spaccato, con la minoranza riformista che invita all’astensione sui quesiti 1, 2 e 3, così come Italia Viva e Azione, mentre il M5s dà libertà di voto solo sul quesito per la Cittadinanza, votando invece Sì compatto con AVS e il resto del Pd per tutti gli altri quesiti. Qui sotto nel grafico dinamico di YouTrend è possibile scorgere nel dettaglio tutte le posizioni dei partiti sui Referendum 2025, ricordando che affinché siano validi i quesiti dovranno votare almeno 25,7 milioni di italiani (5 milioni in meno delle Politiche 2022).