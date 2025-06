Referendum 2025, seggi aperti l’8 e 9 giugno, rispettivamente domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15 per votare l’abrogazione e la modifica di alcuni decreti legislativi attualmente in vigore. I cittadini sono chiamati a rispondere a 5 quesiti in particolare che riguardano alcune norme in materia di lavoro tra cui licenziamenti, contratti e sicurezza e sui requisiti necessari all’ottenimento della cittadinanza italiana. La procedura prevede la consegna di una scheda elettorale per ognuno, sulla quale si dovrà apporre una croce sul “Sì” o sul “No”, a seconda della preferenza. I risultati saranno considerati validi solo se verrà raggiunto il quorum del 50% più uno dei votanti, conteggiato separatamente per ogni singolo quesito.

La prima domanda, sulla scheda verde è sul “Jobs Act“, cioè il contratto di lavoro a tutele crescenti che permette ai datori di lavoro, se aziende con più di 15 dipendenti, di non reintegrare i lavoratori licenziati illegittimamente, compensandoli con un indennizzo economico. In caso di abrogazione si tornerebbe al cosiddetto “Articolo 18” che invece prevede in molti casi il reintegro, a seconda del tipo di licenziamento.

Quesiti referendum 2025: la seconda scheda è di colore arancione e riguarda i licenziamenti individuali delle piccole imprese. La legge attuale prevede che, con meno di 15 dipendenti, in caso di licenziamento ingiustificato, il lavoratore può ottenere fino ad un massimo di 6 mesi di indennizzo. Se passa l’abrogazione, la decisione dell’importo spetterà ad un giudice. La terza scheda, quella grigia, è sui contratti di lavoro a termine, che attualmente possono essere applicati fino a 12 mesi senza dover fornire una motivazione, mentre se passa l’abrogazione l’azienda sarebbe obbligata a giustificare la situazione che richiede un lavoratore solo per un tempo determinato.

La quarta scheda è rosa ed è sull’abrogazione della regola che attualmente non permette ad un dipendente infortunato di rivalersi oltre che sul datore di lavoro anche sull‘impresa appaltante e subappaltante, limitando così la responsabilità dei committenti in materia di sicurezza sul lavoro. Il quinto ed ultimo quesito invece è sulla modifica dei requisiti per ottenere la cittadinanza italiana. In particolare l’abbassamento degli anni necessari al riconoscimento che con una maggioranza di “Sì”, passerebbero da 10 a 5, mantenendo però tutte le altre norme sulla lingua, i limiti di reddito, l’assenza di precedenti penali e la regolarità contributiva.