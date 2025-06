Si chiude nella giornata di oggi la possibilità di esprimere la propria preferenza sui Referendum 2025, che tra ieri e, appunto, oggi hanno chiamato al voto tutti gli elettori interessati a esprimere la loro preferenza su lavoro — tra licenziamenti, piccole imprese, precariato e sicurezza — e cittadinanza: tra i cinque quesiti referendari, qui intendiamo soffermarci solamente sul secondo, intitolato “Piccole Imprese – Licenziamenti e relative indennità“; mentre tutti gli altri quattro quesiti (e anche la diretta sul voto, nel caso vi interessasse, tra proiezioni, affluenza e risultati) li trovate in altrettanti articoli che abbiamo già pubblicato tra queste stesse pagine.

Prima di entrare nel merito del quesito numero 2 dei Referendum 2025, vale la pena fare un passetto indietro per ricordare che in tutti e cinque i casi si tratta di referendum abrogativi, che mirano a cancellare alcune parti di determinate norme: affinché la votazione si possa considerare valida, il primo requisito è che si raggiunga il quorum del 50%+1 degli elettori che hanno espresso una preferenza, e dal calcolo dei voti si ricaverà il risultato; mentre, in assenza di quorum — oppure con una maggioranza di “No” — le cose restano sostanzialmente invariate.

REFERENDUM 2025, QUESITO N.2 SULLE PICCOLE IMPRESE: COSA CAMBIA CON IL “SÌ” E COSA SUCCEDE CON IL “NO”

Venendo a noi, il secondo quesito referendario è — appunto — quello relativo ai licenziamenti nelle piccole imprese, e mira a modificare parzialmente l’articolo 8 della legge numero 604 del 15 luglio 1966 e la successiva modifica della legge 108 dell’11 maggio 1990: l’argomento è relativo ai licenziamenti per ingiusta causa nelle imprese che hanno meno di 15 dipendenti e, soprattutto, al risarcimento riconosciuto al lavoratore ingiustamente licenziato.

Allo stato attuale, i licenziamenti ingiusti nelle piccole imprese prevedono risarcimenti pari a un minimo di 2,5 mensilità ed un massimo di 6, in base all’entità del danno arrecato: il Referendum 2025 mira a far cadere il limite massimo delle 6 mensilità, disponendo che sia il giudice a valutare in ogni singolo caso a quanto dovrebbe ammontare il risarcimento, con la possibilità di estenderlo anche oltre le sei mensilità.

A fronte di una maggioranza di “Sì” al secondo quesito, d’ora in poi per i licenziamenti ingiusti non ci sarà più alcun tipo di limite massimo di risarcimento, a beneficio (ovviamente) del lavoratore; mentre, se fosse il “No” a prevalere — oppure l’astensionismo dai Referendum 2025, facendo registrare quell’affluenza flop più volte stimata e riportata nei sondaggi condotti nelle scorse settimane — non cambierebbe nulla rispetto all’attuale sistema, con sei mesi massimi di indennizzo.