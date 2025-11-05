Il Pd è per il No al referendum, ma nel partito si sono anche molti Sì che indeboliscono Schlein. L'opposizione rischia di uscire distrutta dalle urne

Chi rischia di più nel referendum sulla riforma della giustizia che si terrà a primavera? La maggioranza, che la revisione della Costituzione l’ha promossa, o le opposizioni, che hanno deciso di giocarsi il tutto per tutto nel cercare di bloccarla? La risposta più istintiva è che il prezzo più alto nel caso di sconfitta sia destinato a pagarlo la coalizione di governo, ma è vero sino a un certo punto.

PARITARIE/ “Nella legge di bilancio risorse insufficienti, anche questo governo vuole chiuderle?”

Se Giorgia Meloni ha messo le mani avanti, spiegando che le sorti del governo non sono legate all’esito della consultazione, forse memore degli errori di Matteo Renzi, Elly Schlein si trova davanti a un bivio.

Sposare o non sposare il tema di allarme democratico su cui sembra già scivolare la campagna elettorale, questo è il dilemma. Farlo significa porsi a rimorchio dell’Anm e degli alleati M5s, e di Avs. Facendosi dettare la linea, di fronte a numerose posizioni dissenzienti in area Pd. Qualche nome: Goffredo Bettini, Stefano Ceccanti, Claudio Petruccioli, Paola Concia, Chicco Testa, Enrico Morando, Claudia Mancina, Giorgio Tonini, Vincenzo De Luca e, dulcis in fundo, l’eterodosso Antonio Di Pietro, ex icona di “Mani Pulite”. Non farlo, significa però lasciare spazio ai fratelli-coltelli, in particolare a Giuseppe Conte, che le velleità di essere l’anti-Meloni non le ha mai definitivamente riposte in soffitta.

TASSAZIONE AFFITTI BREVI/ Alla ricerca di un accordo per cambiare la manovra tra richieste e proposte

La posta in gioco è altissima, è chiaro. In caso di sconfitta Schlein rischia di vedere la propria leadership compromessa. Di finire bersaglio dell’opposizione interna, sempre più apertamente critica con la sua leadership, e che dice in maniera sempre più nitida che la segretaria non può essere la candidata a Palazzo Chigi.

Al contrario, qualora il no alla riforma dovesse finire per prevalere, i meriti potrebbero essere rivendicati da Conte, Fratoianni e Bonelli, oltre che dalla guida dell’Anm. Gli alleati potrebbero, cioè, presentare il conto alla Schlein. La segretaria democratica, insomma, rischia di perdere persino in caso di vittoria.

SPILLO/ Se Landini tace su un immigrato morto sul lavoro a Roma

Di più, rischia la compattezza stessa del campo largo, dal momento che a favore della riforma si sono schierati Azione di Calenda, Italia Viva di Renzi e anche buona parte di +Europa, mentre per avere una chance di battere le destre c’è bisogno di tutti, anche se è forte il rischio di mettere in piedi una colazione sgangherata e divisa su tutte le questioni fondamentali.

Nel definire la propria posizione e, di conseguenza, la strategia comunicativa in vista della consultazione referendaria, deve tenere in conto molti fattori. Deve evitare di apparire eccessivamente conservatrice, di pronunciare un no pregiudiziale a ogni cambiamento.

I tempi sono diversi dal passato, Silvio Berlusconi è ormai consegnato alla storia. Il fondatore di Forza Italia aveva messo la separazione delle carriere nel suo programma del 1994, ma sono passati trenta e più anni. Oggi, per sfortuna della sinistra, non c’è più un cattivo per antonomasia che possa fungere da catalizzatore in nome del conflitto di interessi, di una crociata in difesa dello status quo in materia di giustizia.

Manca anche un humus comunicativo favorevole, perché il giornalismo militante e a senso unico trova accoglienza sempre più fredda. C’è forse anche una maggiore diffidenza nei confronti della magistratura rispetto al passato, e casi clamorosi come quello Palamara hanno costituto un macigno sulla credibilità dell’ordine giudiziario.

Se, quindi, Giorgia Meloni eviterà la tentazione di farsi trascinare nel terreno dello scontro dialettico, che in realtà padroneggia da maestra e adora, la maggioranza potrebbe assorbire persino una sconfitta. I sondaggi, però, vedono il sì alla riforma in leggero vantaggio, e la coalizione di governo sente la vittoria come possibile.

Le opposizioni, invece, corrono il serio rischio di un big bang post referendario, che faccia ripartire da zero, o quasi, la costruzione di un’alternativa credibile al governo del centrodestra. Dopo il referendum resterà un anno esatto prima del voto politico. Dodici mesi che in politica sono un soffio.

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI