Referendum giustizia e cannabis: altri 7 quesiti/ Consulta decide dopo stop Eutanasia

REFERENDUM GIUSTIZIA E CANNABIS: CONSULTA RIUNITA

Dopo la fragorosa bocciatura del referendum sull’eutanasia avvenuta ieri, la Corte Costituzionale torna a riunirsi oggi per dirimere l’ammissibilità o meno degli altri 7 quesiti presentati e discussi ieri mattina in audizione.

Si tratta dei quesiti referendari sulla cannabis (1) e sulla giustizia (6): alle 9.30 è cominciata la camera di consiglio per valutare l’ammissibilità e fonti della Consulta valutano come in giornata si dovrebbe riuscire ad arrivare ad una risposta definitiva su tutti e 7 i referendum presentati. Qualora venissero ammessi tutti o anche solo alcuni dovranno essere sottoposti al voto popolare in una domenica da decidere tra aprile e maggio, con possibilità di unirli in un unico Election Day con le prossime Elezioni Amministrative 2022 attese per la primavera.

ECCO I 7 QUESITI RIMASTI

Sono in tutto 7 i quesiti rimasti dopo il “ko” del referendum che si proponeva di legalizzare l’eutanasia abrogando parte dell’articolo di codice penale sull’omicidio del consenziente: eccoli di seguito, con il testo ufficiale emerso dalle audizioni disponibile a questo indirizzo.

Cannabis

Il quesito chiede la depenalizzazione della coltivazione della cannabis a patto che non sia per spaccio; chiede inoltre di modificare il Testo Unico che disciplina stupefacenti e sostanze psicotrope. Il referendum in questione, se promosso, cancellerebbe il reato di coltivazione della cannabis, di conseguenza sopprime le pene detentive, da due a sei anni, ed elimina anche il ritiro della patente, ma solo per chi coltiva le pianticelle.

Giustizia

– Quesito n. 1, abrogare Legge Severino: laddove si prevede che in caso di condanna anche in primo grado scatti «la sanzione accessoria dell’incandidabilità alla carica di parlamentare, consigliere e governatore regionale, sindaco e amministratore locale»

– Quesito n. 2, Misure cautelari e recidiva: porre limiti a custodia cautelare in carcere, «solo in pochi casi deve essere disposta prima della sentenza»

– Quesito n. 3, Separazione carriere tra giudice e pm

– Quesito n. 4, equa valutazione professionalità magistrati: partecipazione di membri laici ai Consigli giudiziari e al Consiglio direttivo della Cassazione (questo referendum potrebbe essere superato dalla riforma Cartabia sull’ordinamento giuridico appena approvata in CdM)

– Quesito n. 5, Responsabilità civile diretta dei magistrati: si chiede l’abrogazione della legge n.117 del 1988, in particolare negli articoli in cui è previsto che il magistrato «non possa essere chiamato direttamente in causa in un giudizio civile»

– Quesito n. 6: Elezione componenti togati del Csm: eliminazione delle firme per candidarsi al Consiglio Superiore della Magistratura (quesito potrebbe essere superato dalla riforma dell’ordinamento giudiziario appena approvato dal Consiglio dei Ministri e a breve in discussione alla Camera)

CAOS POLITICA DOPO LO STOP AL REFERENDUM EUTANASIA

Resta nel frattempo ancora fortissima eco dalla bocciatura del primo referendum discusso ieri dalla Consulta, quello presentato dall’Associazione Luca Coscioni nel merito dell’eutanasia legale: con la sentenza depositata e attesa nelle sue motivazioni più complete nei prossimi giorni, la Corte Costituzionale ha decretato ieri che l’abrogazione parziale dell’articolo 579 del Codice Penale riferito all’omicidio del consenziente non sia ammissibile a livello costituzionale. Questo il pronunciamento emerso ieri dopo la prima camera di consiglio: «In attesa del deposito della sentenza, l’Ufficio comunicazione e stampa fa sapere che la Corte ha ritenuto inammissibile il quesito referendario perché, a seguito dell’abrogazione, ancorché parziale, della norma sull’omicidio del consenziente, cui il quesito mira, non sarebbe preservata la tutela minima costituzionalmente necessaria della vita umana, in generale, e con particolare riferimento alle persone deboli e vulnerabili». Dura la reazione dei comitati promotori, a cominciare da Marco Cappato della Coscioni: «Questa per noi è una brutta notizia. È una brutta notizia per coloro che subiscono e dovranno subire ancora più a lungo. Una brutta notizia per la democrazia. Sull’eutanasia proseguiremo con altri strumenti, abbiamo altri strumenti. Come con Piergiorgio Welby e Dj Fabio. Andremo avanti con disobbedienza civile, faremo ricorsi. Eutanasia legale contro eutanasia clandestina». Contrari alla scelta Pd, M5s e tutti i partiti del Centrosinistra (che convergono ora sul disegno di legge fermo alla Camera sul Fine Vita, favorevoli invece i partiti centristi (Udc in primis, qui il commento per il Sussidiario della senatrice Paola Binetti). Preoccupato invece Matteo Salvini: «Sono dispiaciuto, la bocciatura di un referendum non è mai una buona notizia». Sulla Lega pesa anche il rischio di una bassa adesione degli elettori alle urne vista la non presenza del quesito sull’eutanasia. Per la decisione della Consulta plaudono le associazioni pro-life e pure la Conferenza Episcopale Italiana nella nota di commento: «E’ un invito ben preciso a non marginalizzare mai l’impegno della società, nel suo complesso, a offrire il sostegno necessario per superare o alleviare la situazione di sofferenza o disagio. Papa Francesco, durante l’udienza di mercoledì 9 febbraio, ha usato parole chiare: ‘La vita è un diritto, non la morte, la quale va accolta, non somministrata. E questo principio etico riguarda tutti, non solo i cristiani o i credenti’. Occorre rivolgere maggiormente l’attenzione verso coloro che, in condizioni di fragilità o vulnerabilità, chiedono di essere trattati con dignità e accompagnati con rispetto e amore».





