Referendum Giustizia ed Elezioni Comunali 2022; quando lo spoglio?/ Orari risultati ed eletti

QUANDO CI SARÀ LO SPOGLIO PER REFERENDUM GIUSTIZIA ED ELEZIONI COMUNALI 2022

Tutto pronto per l’Election Day 2022 che unisce in una sola giornata il voto del Referendum Giustizia (in tutta Italia) e le Elezioni Comunali (in 974 Comuni): nel decreto approvato dal Governo vengono dettagliate tutte le informazioni su quando avverrà lo spoglio delle Elezioni, quando arriveranno i risultati ufficiali e quando si avranno i primi sindaci-consigli eletti.

Con il voto aperto alle urne dalle ore 7 alle 23 di questa sera, lo spoglio di Referendum e Amministrative 2022 si dividerà in due momenti: al termine del voto, dunque già il 12 giugno, si procede allo scrutinio delle schede votate per ciascuno dei 5 Referendum sulla Giustizia. Solo successivamente, ovvero dalle 14 di lunedì, si procederà con lo spoglio delle Elezioni Amministrative: anche qui, precedenza le avranno le Elezioni Comunali e solo successivamente le eventuali elezioni circoscrizionali.

RISULTATI, ELETTI, BALLOTTAGGIO: TUTTE LE TEMPISTICHE DEL VOTO ELEZIONI COMUNALI 2022

Per quanto riguarda i risultati e del Referendum Giustizia e delle Elezioni Comunali, anche qui le tempistiche saranno differenti: per i 5 quesiti sulla Giustizia infatti si potrà attendere non più tardi della nottata tra il 12 e il 13 giugno, con i primi exit poll e le indicazioni generali che potrebbero essere già note dopo l’una di notte.

Lo spoglio dei Referendum, storicamente, è molto veloce specie perché potrebbe essere chiaro già da subito se le schede votate avranno fatto superare il quorum (50% più 1 degli aventi diritto al voto) oppure no. Per le Amministrative invece la situazione è ovviamente molto più dilatata nel tempo: non ci saranno infatti proiezioni su dati reali – dopo i primi exit poll che usciranno subito dopo le ore 23 di quest’oggi – fino almeno a dopo le ore 14 di lunedì 13 giugno. Risultati più completi saranno probabilmente disponibile nel tardo pomeriggio di lunedì: sarà soprattutto importante capire, nei grandi Comuni al voto, se sarà necessario il ricorso al ballottaggio (già previsto per domenica 26 giugno) o se invece vi saranno sindaci eletti già al primo turno.

