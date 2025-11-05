In vista del referendum sull'ordinamento giudiziario, il viceministro Sisto interviene sui principali nodi della riforma

Il referendum sulla separazione delle carriere non deve essere uno scontro fra politica e magistratura e neanche fra maggioranza e opposizione. E per evitare che la campagna elettorale si trasformi in uno scontro, spiega Francesco Paolo Sisto, viceministro della Giustizia nel governo Meloni, c’è bisogno anche di una corretta informazione, che sgombri il campo da interpretazioni che invece tradiscono il vero spirito della riforma: separare pm e giudice garantendo un processo più equo, per dirla col 111 della Costituzione, più giusto.

Che campagna elettorale si aspetta per il referendum? Non teme uno scontro aperto con la magistratura?

Non bisogna pensare che sia un conflitto politica vs. magistratura, perché non è affatto così, il referendum riguarda tutti i cittadini. Avere un giudice terzo ed imparziale non è una punizione nei confronti di nessuno, la riforma vuole invece e solo proteggere l’utente: dico sempre che non si è mai visto un arbitro della stessa città di una delle due squadre che scendono in campo. Ma protegge anche i magistrati dalle logiche correntizie, li sottrae al gioco e al peso delle correnti. Oggi se un magistrato vuole fare carriera deve essere prima vicino a una corrente o iscritto e poi dimostrare quello che vale. Credo che il sorteggio consenta di spezzare questo rapporto patologico tra ANM e CSM e di restituire a ciascuno i propri meriti.

Dal punto di vista politico, invece, cosa si aspetta?

Non deve essere neanche una lotta dell’opposizione contro il governo. Premesso che il provvedimento è stato votato anche da una parte della minoranza, non si tratta di una riforma strutturale dell’intero assetto democratico, ma di una riforma dell’ordinamento giudiziario e del processo. Non c’è nessun significato politico: bisogna stabilire se vogliamo una giustizia migliore o meno. Poi c’è un terzo passaggio importante.

Quale?

I cittadini vanno correttamente informati sul contenuto del referendum. Qualcuno in aula ha cominciato a usare slogan come: “No ai pieni poteri”. Non c’entra nulla con il referendum. Anche l’affermazione che si vuole mettere il pubblico ministero sotto l’esecutivo è una fake news. Ci sono una serie di messaggi deformati se non deliranti, tipo che si vogliono favorire i politici. Ma il processo penale riguarda poveri, ricchi, gente di sinistra, di centro, di destra, non ha una direzione predeterminata nei confronti di nessuno.

Quali sono i temi su cui c’è bisogno di maggiore chiarezza?

Bisogna solo chiedere ai cittadini: “Se il giudice è diverso da chi accusa, come è diverso da chi difende, vi sentite più o meno rassicurati?”. E ancora chiedere loro se nel CSM vogliono che continuino a spadroneggiare le correnti e se preferiscono che l’azione disciplinare sia esercitata in modo indipendente rispetto allo stesso Consiglio superiore della magistratura. Questa è una riforma semplice.

Sia lei che il ministro Nordio avete riferito che alcuni magistrati in privato vi hanno incoraggiato soprattutto sulla separazione. Lo conferma?

Sì. Posso assicurare che c’è un bel numero di magistrati che molto riservatamente mi hanno detto “andate avanti”, senza esporsi perché sono consapevoli dello strapotere intollerabile delle correnti. Per il magistrato che è stato avvantaggiato, tanti sono stati danneggiati dalle logiche correntizie.

Si aspetta che in questo dibattito qualche magistrato si smarchi e dica che è d’accordo con la separazione delle carriere?

Ce ne sono già stati alcuni, anche se si tratta di opinioni a cui non è stata data la dovuta evidenza. Comunque sono convinto che c’è una bella parte della magistratura che delle correnti non ne può più. E se poi vogliamo parlare di modalità del confronto, penso che il comitato referendario del “No” da parte dell’ANM almeno non sia opportuno. La legge 28 del 2000, con alcune circolari del Garante per le comunicazioni, indica come “politici” i comitati pro-referendum. Se è così, il giudizio verso l’ANM non può che essere di severa critica.

Una delle critiche che vengono fatte è che con questa riforma si andrà verso una specie di Pm potenziato, un super poliziotto. Si corre questo rischio?

Ammesso pure che il Pm cresca, anche se non ci credo, il giudice crescerà dieci volte di più. Il focus di questa riforma è proprio il giudice, terzo ed imparziale, che diventa finalmente libero da qualsiasi forma di condizionamento. Oggi pm e giudici si scambiano addirittura le valutazioni di professionalità: a quella di un pm collabora un giudice e per quella di un giudice esprime un giudizio il pm. C’è una contaminazione notevole anche da questo punto di vista.

All’accusa che alla fine metterete il pm sotto l’esecutivo, come esecutore dei voleri del governo cosa rispondete?

Lo escludo categoricamente. Non sta né in cielo né in terra. Se vuole citare Mel Brooks, sono “Balle spaziali”, tra l’altro strumentalmente agitate. Così vengono deformati i nostri “pensieri e parole”, Battisti docet…

Come mai, però, ci sono due CSM, uno per i pm e uno per i giudici, e alla fine un’unica corte disciplinare? Liberato dalle correnti, il CSM non potrebbe giudicare meglio?

Anche gli avvocati e i notai hanno un organo disciplinare diverso, garanzia di maggiore imparzialità e di maggiore distanza, anche rispetto a coloro che sono accusati di avere realizzato condotte deontologicamente scorrette. Tra l’altro, questa è un’idea di Luciano Violante, neanche nostra. Quando riteniamo giuste le idee, anche se provengono da un’altra parte politica, non abbiamo nessuna difficoltà a condividerle.

Una delle cose che ha fatto più discutere è il sorteggio per eleggere i componenti del CSM. Perché tra i magistrati c’è una sorta di sorteggio puro, mentre per la componente politica prima viene individuato un gruppo di persone tra cui sorteggiare?

Sono situazioni, ruoli e componenti differenti. La responsabilità della scelta del sorteggio puro è da ascriversi proprio ai fatti accaduti nel Csm e che ha raccontato Palamara. Con la ministra Cartabia abbiamo provato a modificare i criteri, ma è stato inutile, si sono ripetute le solide litanie correntizie. Non c’era altra soluzione che il sorteggio che, pure inelegante, sa spezzare il rapporto tra ANM e CSM. Così un magistrato che vuole essere valutato non avrà più bisogno di essere iscritto ad una corrente: il passo in avanti mi sembra veramente epocale. Restituiamo ai cittadini magistrati e un Csm molto più liberi.

I sondaggi vi danno in vantaggio, ma se doveste perdere il referendum che cosa succederebbe?

Al di là dei sondaggi, bisogna giocare questa partita fino al novantesimo, sapendo che non ci sono supplementari, né calci di rigore. Se gli elettori dovessero esprimersi diversamente? Nessuna crisi, il governo è fortissimo. Andiamo avanti tranquillamente, con ragionevole ottimismo, ma con la determinazione di chi sa di avere ragione. Il che deve significare, soprattutto per noi della Forza Italia di Berlusconi e di Tajani, non lasciare niente di intentato per ottenere un risultato giusto, nell’interesse degli italiani, superando interessi di casta e strumentalizzazioni politiche pretestuose.

