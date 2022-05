Regali Festa della Mamma 2022 Amazon/ Tante idee e consigli: si parte da pochi euro

E’ tutto pronto per la festa della Mamma 2022, fervono i preparativi in vista dell’8 maggio prossimo, e di conseguenza, è partita la caccia ai regali. A riguardo il portale e-commerce per eccellenza, Amazon, ha aperto una pagina dedicata che potrete trovare cliccando su questo indirizzo, e che vi consiglierà una serie di prodotti appartenenti a varie categorie, che potrete appunto regalare a vostra madre. La particolarità della pagina dedicata ai regali per la festa della mamma 2022 di Amazon è che i possibili acquisti sono divisi a seconda delle varie tipologie, come potete vedere da questo link, ma anche a seconda del prezzo, a cominciare da un massimo di 10 euro, quindi un massimo di 30, un massimo di 50, per poi arrivare all’ultima categoria, quella over 50 euro.

Abbiamo spulciato soprattutto fra i prodotti in vendita a pochi euro, e abbiamo trovato diversi oggetti interessanti, facendo quindi felice il vostro genitore investendo pochi spiccioli. Ad esempio, molto utile il supporto per telefono al costo di 9.99 euro che troverete acquistando qui, e che potrete utilizzare appunto per appoggiarvi sopra il vostro smartphone, magari mentre è in ricarica. Per le mamme amanti dell’igiene, invece, un simpatico porta cotton fioc in legno, con tanto di “bacchettine “riutilizzabili, utili sia per la pulizia delle orecchie ma anche per il make up, in vendita a 9.99 euro cliccando qui.

REGALI FESTA DELLA MAMMA 20221 AMAZON: DAL PULISCI VISO AL TAGLIERE

Salendo di prezzo, e scegliendo i regali per la festa della mamma 2022 di Amazon fino a 30 euro, rimaniamo nell’ambito del beauty con una spazzola per la pulizia viso dotata di tre testine, esfoliante e a due velocità, in vendita qui al costo di 13.98 euro. Se invece cercaste un dispositivo per un massaggio al viso, un comodo strumento di bellezza molto maneggevole, più piccolo di un cellulare, potreste buttare un occhio qui: lo troverete in vendita a 16.98 euro.

Interessante anche questo asciuga unghie in vendita a 12.98 euro, con il 13 per cento di sconto, ma anche, spostandoci in cucina, occhio al set di taglieri di tre misure diverse, a marchio BlauKe, venduto da Amazon a 26.99 euro. Vi ricordiamo che se voleste sfruttare ancor di più la comodità di Amazon, potreste sottoscrivere un abbonamento ad Amazon Prime, che vi permetterà di ricevere le consegne in maniera gratuita, a volte anche il giorno stesso a seconda delle città di residenza, oltre che altri vantaggio esclusivi, a cominciare da Prime Video, il servizio video a firma Amazon con documentari, film, serie tv e la Champions League. Vi lasciamo infine al link con altri consigli per i regali della Festa della mamma 2022.

