Regali per Festa della Mamma 2022/ Non solo fiori, le migliori idee: gioielli e…

QUALI REGALI FARE PER LA FESTA DELLA MAMMA 2022

Domenica 8 maggio 2022 si celebra la Festa della Mamma 2022, per cui è arrivato il momento di pensare ai regali più adatti per la donna più importante della nostra vita: le idee, più o meno costose, che si trovano sul web o nei negozi, sono tantissime, ma qual è la migliore? In molti se lo stanno domandando, per cui abbiamo pensato di darvi dei consigli. Il tutto in base a quelli che sono i gusti delle persone che riceveranno il prezioso dono.

IMMAGINI BUONA FESTA DELLA MAMMA 2022/ Foto d'auguri: mamma orso con il suo cucciolo

Un pensiero intramontabile è quello rappresentato dai fiori. Una semplice lettera a corredo di una rosa, un tulipano o una margherita sarà perfetta per fare sciogliere il suo cuore. Una pianta per eccellenza per questa ricorrenza, in realtà, non esiste, ma ce ne sono tante che si adattano perfettamente. La potentilla, ad esempio, è il simbolo dell’amore materno e della forza. Il sambuco è invece il fiore delle mamme del futuro, essendo il simbolo delle donne in attesa.

BUONA FESTA DELLA MAMMA 2022/ Frasi d'auguri: “La madre è un angelo che ci guarda”

REGALI PER LA FESTA DELLA MAMMA 2022: COSA ACQUISTARE

Un fiore, per molti, non sempre è sufficiente. È per questo motivo che se avete bisogno di idee per dei regali per la Festa della Mamma 2022 che siano più materiali, allora siete nel posto giuro. Il primo consiglio è quello di puntare su un gioiello: una collana, un bracciale o degli orecchini, magari che simboleggino l’amore dei suoi figli. Esistono, ad esempio, dei pendoli incisi con la data di nascita oppure con una breve frase. Un pensiero perfetto per l’occasione.

In alternativa, prendete spunto dalle abitudini della vostra mamma, dai suoi hobby o semplicemente da quello che le serve per trovare i regali giusti per la Festa della Mamma 2022. Un tagliere o un ricettario per quelle che amano cucinare, un bel libro per quelle che amano leggere, un set di cucino per quelle che non rinunciano a ricamare. Insomma, ad ognuno il suo. Le idee possono essere tante: non resta che sbizzarrirti.

"Cesto di cioccolato Ferrero gratis" per la Festa della mamma/ La bufala su WhatsApp

© RIPRODUZIONE RISERVATA