Regé-Jean Page non sarà in Bridgerton 2/ Il duca di Hastings lascia e i fan esplodono

Il duca di Hastings lascia e Regè-Jean Page non sarà in Bridgerton. Questo è l’esito di queste ultime concitate ore in cui i fan della serie rivelazione Netflix hanno scoperto che il loro amato protagonista era sotto contratto solo per la prima stagione della serie e che, quindi, non ci sarà nel seguito annunciato già nei mesi scorsi. L’affascinante personaggio che ha fatto impazzire i fan non sarà nei nuovi episodi della serie e a “Variety” ha spiegato: “Si tratta di un arco narrativo lungo una stagione. Con un inizio, un centro e una fine…” e a quanto pare il suo percorso si è esaurito proprio con la fine della prima stagione con buona pace dei suoi fan che continueranno a seguirlo, è certo, nelle sue nuove peripezie seriali e non solo.

Regé-Jean Page non sarà in Bridgerton 2

Lo stesso Regè-Jean Page ha voluto poi salutare tutti, colleghi compresi, via social e su Instagram ha salutato i colleghi: “La corsa di una vita. È stato un vero piacere e un privilegio essere il tuo duca. Unirsi a questa famiglia, non solo sullo schermo, ma anche fuori. Il nostro cast, la troupe, i fan eccezionali e incredibilmente creativi e generosi, tutto è andato al di là di qualsiasi cosa avrei potuto immaginare. L’amore è reale e continuerà a crescere”. A quanto pare nei nuovi episodi di Bridgerton 2 gli occhi di tutti saranno puntati sulla questione Viscontessa e la ricerca di Lord Antony Bridgerton ma siamo sicuri che le porte per il nostro Duca non si chiuderanno del tutto, possibile un suo ritorno da guest star in uno dei nuovi episodi? Al momento sembra di no ma mai dire mai.

