Reggia di Caserta/ Boom a Pasquetta 2022, anche Napoli presa d’assalto

Si sa che nelle giornate di sole lungomare di Napoli è sempre affollato, ma pare che quest’anno i turisti italiani non siano scappati dal bel paese e abbiano privilegiato le mete del Sud. La Campania è in pole position, ma alla reggia di Caserta i turisti aspettano dinanzi ad una biglietteria vuota.

Reggia di Caserta, pienone di turisti a Pasquetta 2022

Circa 14 mila visitatori nel weekend di Pasqua 2022, ma nella giornata di oggi i tagliandi erano quasi esauriti e la biglietteria è stata chiusa temporaneamente.

Le prime aperture post covid con l’allentamento delle restrizioni hanno riportato Caserta agli antichi splendori. Tra venerdì, sabato e domenica c’è stato un boom di ingressi ma, il lunedì in albis, il palazzo È stato letteralmente preso d’assalto causando l’esaurimento dei tagliandi e la necessità di contingentare gli ingressi in fasce orarie. C’erano file a Piazza Carlo di Borbone, all’ingresso principale della reggia. A metà mattinata i biglietti erano esauriti e la direzione museale ha deciso di chiudere la biglietteria fino alle ore 14:30.

Pasquetta 2022: dopo la Reggia di Caserta anche Napoli al top di prenotazioni

A Napoli invece come tutti gli anni migliaia di turisti si sono ammazzati sulla Riviera di Chiaia e su via Marina tanto da rendere difficoltoso il passaggio pedonale. Già i giorni scorsi, gli operatori turistici avevano annunciato un surplus di richieste per questa primavera 2022.

Non soltanto il lungomare che, a dirla tutta, è il posto prediletto dagli stessi napoletani, ma anche il Mann, museo archeologico nazionale, la cappella Sansevero, dove è custodito il Cristo velato, oltre che file interminabili per accedere ad aliscafi e traghetti alla volta di Ischia, Procida e Capri.

